Stabschef og departementschef på krypterede beskedtjenester

Statsminister Mette Frederiksen (S) lod på onsdagens pressemøde forstå, at hun ikke kender til krypterede beskedtjenester som Signal.

- Nu nævner du nogle medier, som jeg ikke engang ved findes.

Det ved hendes to nærmeste rådgivere til gengæld; de har begge oprettet sig på de krypterede beskedtjenester.

Vigtig kommunikation

Således har Martin Justesen, stabschef i Statsministeriet, og Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet, begge to oprettet sig på tjenesterne WhatsApp og Signal.

Begge tjenester kræver, at man har oprettet sig som bruger, hvis man ønsker at sende og modtage krypterede beskeder. Har folk ikke gjort det, er det ganske enkelt ikke muligt at kontakte dem.

Den såkaldte minkkommission undersøger lige nu, hvorvidt regeringen vidste, at den handlede i strid med loven, da den beordrede alle mink slået ned sidste år.

Derfor er kommunikationen mellem de centrale aktører - blandt andre mellem departementschefer og ministre - helt essentiel for opklaringen af, hvad der gik forud for beslutningen.

Det springende punkt er derfor, om der er blevet udvekslet vigtige beskeder i minksagen på de to krypterede tjenester, eller om de kun er blevet brugt til privat kommunikation, forklarer Juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet:

- De bør naturligvis også indgå i minkkommissionens undersøgelse, hvis der ligger oplysninger på dem, der handler om mink-sagen.

Martin Justesen, stabschef, Statsministeriet, sammen med statsminister Mette Frederiksen (S). Arkivfoto: Ernst van Norde.

I første omgang har en række ministerier udleveret et omfattende materiale til kommissionen, men siden er det kommet frem, at en række sms'er fra netop Barbara Bertelsen og Martin Justesen er blevet slettet. Det samme gælder Mette Frederiksen og departementsråd Pelle Pape.

Alle fire har fået slettet deres sms'er automatisk efter 30 dage.

Rådet til at slette alt

Onsdag aften holdt statsministeren pressemøde omkring de slettede sms'er, og her lod hun forstå, at hun er blevet rådgivet af Barbara Bertelsen til at slå den automatiske slettefunktion til.

- Rådgivningen om opsætning af sms'er skete senest i sommeren 2020, lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet onsdag aften.

- Det er altså sket før beslutningen om aflivningen af mink. Statsministeriet kan ikke med sikkerhed sige, hvornår opsætningen er aktiveret. Men det er senest sket i sommeren 2020.

De to grå 'vinger' indikerer, at stabschef i Statsministeriet, Martin Justesen, har modtaget beskeden på Whatsapp, men han har ikke læst den. Foto: Ekstra Bladet.

På samme pressemøde onsdag blev Mette Frederiksen spurgt ind til, hvorvidt der er blevet brugt andre tjenester som WhatsApp og Signal til at kommunikere om beslutningen. Konkret spurgte en journalist:

- Kan du afvise, at du selv, Martin Justesen, Pelle Pape eller Barbara Bertelsen har benyttet andre kommunikationsplatform form eller op til dagene den 4. november?

- Jeg kan ikke redegøre for, hvad andre gør. Jeg har ikke kendskab til det.

- Hvad med dig selv?

- Det kan jeg fuldstændig afvise. Jeg ved ikke engang, at de findes. Jeg er ikke nogen stor teknologisk nørd, svarede statsministeren.

- Jeg ved, at der er noget, som hedder WhatsApp, men det har jeg heller ikke på min telefon.

Departementschef Barbara Bertelsen rådede i sommeren 2020 statsminister Mette Frederiksen til at få opsat en automatisk sletning af sms-beskeder. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Aktiv, men tavs

Ekstra Bladet har kontaktet både Martin Justesen og Barbara Bertelsen på de to beskedtjenester, hvor de altså begge er oprettet.

Barbara Bertelsen har modtaget og læst Ekstra Bladets henvendelser på Whatsapp.

De to henvendelser er samtidig en anmodning om at få aktindsigt i al korrespondance, hun har haft på tjenesten vedrørende aflivningen af mink.

De to blå 'vinger' viser, at Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet, har læst beskeden fra Ekstra Bladet på Whatsapp. Den ene grå 'vinge', viser at hun ikke længere modtager beskeder fra Ekstra Bladets journalist. Da en anden journalist fra Ekstra Bladet efterfølgende skriver til hende, fremgår det, at hun læser beskeden. Foto: Ekstra Bladet.

Hun er dog ikke vendt tilbage med svar.

Det samme gør sig gældende med Martin Justesen. Han har læst Ekstra Bladets besked på WhatsApp men undladt at svare.

Ekstra Bladet kan også se, at Barbara Bertelsen har modtaget beskeden på Signal, men hun har ikke læst den. Til gengæld er beskeden ikke nået frem til Martin Justesen.

Det er samtidig værd at bemærke, at både WhatsApp og Signal som beskedtjenester indeholder slette-funktioner, så brugeren kan installere, at sendte beskeder slettes få minutter efter afsendelse.

Statsministeriet henviser til LA-spørgsmål

Ekstra Bladet har stillet Statsministeriet en række spørgsmål om de to højtstående embedsmænds brug af Signal og Whatsapp. Ministerier skriver i en mail:

'Da der er stillet spørgsmål herom fra Folketinget, vil Statsministeriet henvise til den samlede besvarelse heraf, der oversendes til Folketinget i næste uge.'

Det spørgsmål, der henvises til, er stillet af Alex Vanopslagh (LA), som vil vide, hvilke kommunikationsforme der anvendes internt i Statsministeriet.

Det er derfor uvist, om - og i givet fald i hvilket omfang - de to har brugt de krypterede beskedtjenester i deres arbejde med blandt andet minksagen.

Ekspert: Reglerne er de samme

Juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet slår fast, at der gælder de samme regler om, at vigtige oplysninger skal journaliseres, uanset om de er udvekslet på en krypteret app eller på sms:

- Hvis beskederne indeholder væsentlige oplysninger af betydning for en sag, skal de journaliseres på sagen. Ellers kan der være tale om brud på offentlighedsloven og journaliseringspligten, siger Frederik Waage og tilføjer:

- Folketingets Ombudsmand lægger i sin praksis stor vægt på, at offentligt ansatte ikke omgår journaliseringspligten og reglerne om aktindsigt ved at oprette alternative måder at kommunikere på.

Frederik Waage pointerer, at der ikke nødvendigvis er noget galt i, at de to højt placerede medarbejdere har brugt beskedtjenesterne, hvis reglerne om journalisering ellers er fulgt.

- Det står de to medarbejdere frit for, hvis de vil kommunikere privat via f.eks. WhatsApp eller Signal. Men det vil selvsagt være et problem, hvis de måtte drøfte arbejdsrelaterede forhold på de nævnte tjenester og disse ikke journaliseres korrekt.

