Stadig flere går på pension før pensionsalderen

Antallet af personer, der går på pension før pensionsalderen, stiger. Det viser en ny analyse fra Dansk Erhverv.

Siden slutningen af 2018 er tallet steget med ca. 56.000.

I alt 311.000 er nu i en tilbagetrækningsordning før folkepensionen.

Det er ifølge administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, et stort problem.

- Det er et kæmpe problem for Danmark og for danske virksomheder, at 56.000 har valgt en tilbagetrækningsordning før pensionsalderen.

- Det betyder, at vi mangler den arbejdskraft ude i virksomhederne, og det koster velstand og velfærd i Danmark, siger han.

Analysen viser, at antallet af personer, der er gået tidligere på pension, er steget med 13.000 alene i perioden fra januar til juni 2022.

Det skaber udfordringer for danske virksomheder i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, forklarer Brian Mikkelsen. Han henviser til, at danske virksomheder har haft 80.000 ubesatte stillinger.

- Lige nu er der danske virksomheder, der ikke kan lave den produktion, som de skulle lave og skabe den udvikling, de har brug for. Fordi vi simpelthen mangler arbejdskraft, siger han.

Der er fem ordninger, man kan benytte sig af, for at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet: efterløn, førtidspension, fleksydelse, seniorpension og Arne-pension.

Brian Mikkelsen påpeger, at tidlige tilbagetrækninger kun er en af årsagerne til manglen på arbejdskraft.

Men han mener, at man ved at kigge på tilbagetrækningsordningerne vil kunne sende flest muligt ud på arbejdsmarkedet.

Derfor kommer han med det, han kalder et 'nødråb' til politikerne.

- Når Folketingsvalget er afsluttet, bør man sætte sig sammen og i løbet af seks måneder finde frem til et nationalt kompromis, der sikrer, at 30.000 færre vælger tilbagetrækningsordninger, siger Brian Mikkelsen.