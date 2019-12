Stadig i fare: Ikke sikkert Notre Dame kan reddes

I april brændte den 850 år gamle katedral Notre Dame i Paris.

Det er planen, at det ikoniske bygningsværk skal genopbygges, men de bærende hvælvinger er stadig sårbare.

Det skriver AP News.

Ifølge præsten Patrick Chauvet er det ikke sandsynligt, at man kan begynde genopbygningen før 2021, og han understreger, at der stadig er '50 procents risiko' for, at hele kirken ikke kan reddes.

- I dag er den ikke uden for fare, forklarede han.

Her ses stilladset, der nu volder problemer i oprydningsarbejdet. Foto: Anthon Unger

Det skyldes især, at et stillads bestående af mere end 50.000 aluminiumsrør opsat før branden i april, har smeltet sig ind i bygningens facade, og det kan skabe problemer.

Uden sit tag er det enorme bygningsværk nemlig ikke særlig stabilt.

- Vi bliver nødt til at fjerne stilladset helt for at gøre bygningen sikker, så i 2021 kan vi sandsynligvis påbegynde renovering af katedralen, forklarer Chauvet.

- Når først stilladset er væk, kan vi vurdere bygningens tilstand og det antal sten, vi bliver nødt til at fjerne og erstatte, tilføjer han.

Han anslår, at det vil tage tre år, før Notre-Dame igen vil være sikker for offentligheden og de mange turister at besøge.

Den franske præsident Emmanuel Macron håber på, at katedralen kan stå klar i 2024, hvor Paris skal være vært for De Olympiske Lege. En udmelding, som eksperter har stillet sig tvivlende overfor.

Før branden blev Notre Dame besøgt af 13 millioner mennesker årligt.

Brød tradition

I år var første gang i mere end 200 år, at der ikke blev afholdt julemesse i den verdenskendte katedral.

Selv under 1. og 2. verdenskrig holdt man fast i traditionen, men i år var det altså umuligt, og den kirkelige højtidelighed blev i stedet afholdt i den nærliggende Saint-Germain l'Auxerrois.

Dog har Notre-Dame været tvunget til at lukke sine døre juleaften i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, hvor den franske revolution også ramte den katolske kirke.

Notre Dame, som den så ud før den ødelæggende brand i april, der kostede katedralen dens spir. Foto: Ritzau Scanpix