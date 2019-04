Stadig ingen spor efter seks afrikanske løbere

AFHOPPERE: Politiet har foreløbig opgivet at lede videre efter seks afrikanske løbere, som forsvandt forud for VM i Cross i Aarhus for en måned siden

Fem løbere fra Eritrea og én fra Rwanda benyttede sig for en måned siden af muligheden for tilsyneladende at vinke farvel til deres føde- og hjemland for i stedet at få en bedre tilværelse i Danmark eller et andet europæisk land.

Løberne fra Eritrea var installeret på Hotel Comwell i Aarhus i dagene op til VM i Cross, der blev afviklet lørdag 30. marts i og omkring Moesgaard Museum syd for Aarhus.

Østjyllands Politi modtog allerede en anmeldelse fra Dansk Atletikforbund dagen før VM-konkurrencerne i verdens ældste løbedisciplin, men hverken dengang eller i tiden frem til nu er det lykkedes at lokalisere nogle af de seks løbere.

- Vi har end ikke en formodning om, hvor de befinder sig, eller om de stadig er i Danmark eller i andre lande, så vi ved ikke engang, hvor vi skal lede, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

Nogle med visum i 90 dage

De fem eritreanske løbere er mellem 17 og 24 år, mens den rwandiske løber er 26 år gammel. Afdelingen for Særlige Sager hos Østjyllands Politi har siden løbernes forsvinden efterforsket sagen ved blandt andet at foretage afhøringer af medlemmer af de to landes VM-delegationer. Men hverken disse eller den øvrige efterforskningsindsats har bragt politiet tættere på løberne, som alle havde deponeret deres pas hos deres delegation forud for mesterskabet.

VM i Cross - eller terrænløb - var lidt af et tilløbsstykke, da det blev afviklet i Aarhus for en måned siden. Foto Joachim Ladefoged

Enkelte af løberne har visum i 90 dage, mens de fleste kun havde lov til at opholde sig i Danmark, indtil VM var slut.

- Selv om nogle af de forsvundne løbere med deres visum i 90 dage i princippet så kan opholde sig lovligt i Danmark, så hører vi gerne fra dem eller fra andre, der ved noget om deres færden, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Flere forsvundne fra Eritrea

Eritrea stillede med i alt 16 løbere ved det forgangne VM i Cross - eller terrænløb om man vil - og det er nærliggende at antage, at de afhoppede løbere valgte VM-konkurrencerne fra til fordel for et bedre liv.

Det er ikke første gang, at eritreanere har gjort sig bemærket med at forsvinde i den seneste tid. To gange tidligere i marts i år forsvandt i alt fire unge herboende eritreanere under besøg i England. Der var i det ene tilfælde tale om en 17-årig elev fra 10. klasse på Ungdomsskolen i Helsingør, som forsvandt på en studietur i Manchester.

I det andet tilfælde - ligeledes i marts i år - forsvandt tre elever fra Eritrea fra en anden uddannelsesinstitution på Sjælland i forbindelse med en studietur i London.De tre elever var i alderen 19 til 20 år.

Hvis man har viden om de seks forsvundne afrikanske løbere, der skulle have deltaget i VM i Cross i Aarhus, kan man henvende sig til Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

Se også: Dansk politi på bar bund: - Vi leder fortsat efter dem