Stadig lange køer i forlystelsesparker

Her er et lille udsnit af de mange klager på Trustpilot over forlystelsesparkerne:

Signe Fyenbo:

I seriøst for dumme Tivoli... Er der virkelige ingen hjerner der har været i brug med jeres “åhhh” så smarte App man skal bruge.



Mindst 2 timers kø hved alle forlystelser, og man kan kun booke en tur på en tlf... så alle render rundt med deres tlf og skal tjekke, hvilket der ødelægger stemningen af at være i Tivoli.

N. Shan:

Tænk over at folk tager i tivoli for at hygge sig med sin familie og venner ikke for at rende rundt med hovedet nede i en stressende, irriterende, nytteløs og uduelig app!

Dennis Sørensen (om Tivoli):

Det er noget af det værste vi har prøvet, det virker overhovedet ikke.. Man kan booke sig til 1 tur, og skal så vente med at stå i kø til ens tid...

Anja (om Legoland):

Vi var der 6 timer i dag. Vi nåede at prøve 4 ting - Plus skydeteltet fordi der var køen til at overse. Vi stod i kø til Ørnen i 45 minutter. Da det blev vores tur halverede de køretiden! Vi ventede også 60 min. på hotdogs.

Ekim Seven (om Legoland):

30-60 min. kø til de fleste forlystelser pga COVID-19 tiltag med færre personer per tur, men folk står som sild i tønde i selve køerne. Giver absolut ingen mening. Hold jer væk i disse tider.

Sofia Lytje (om Legoland):

Værste oplevelse nogensinde. Der er åbnet fuldstændigt op, dvs ingen begrænsninger ift besøgende, men derimod måtte man kun sidde i hver 2. eller 3. vogn, hvilket gav timelange køer, hvor folk stod som sild i en tønde.

Lasse Aagaard Olesen:

Jeg mener det er dybt urimeligt at man skal betale SÅ mange penge for at komme ind i Fårup Sommerland, for at bruge størstedelen af tiden på at stå i kø til forlystelser med begrænsninger på adgang.

Martin (om Djurs Sommerland):

Kæft hvor jeg dog virkelig synes det er for klamt, at i forlanger OG TJEKKER om man smider mundbind ud, til trods for at den kun er brugt 1 gang.

Thomas S. (om Djurs Sommerland)

Laange køer og ekstremt dårligt uddannet/forberedt personale. Fine og pæne forhold og omgivelser giver en ekstra stjerne. Kommer dog ikke igen.