Stadig mystik om rystelser på Bornholm

De flestes øjne har lørdag været rettet mod Bornholm og de rystelser, der ramte den østlige del af øen. For hvad var det, der satte gang i rystelserne?

Det er formentlig det spørgsmål, de fleste ønsker svar på. Men sen lørdag aften kan der fortsat ikke sættes to tydelige streger under et egentligt facit.

Det fortæller Bornholm Politi til Ekstra Bladet ved 22-tiden. I stedet henviser politiet til deres seneste tweet.

'Vi kender endnu ikke den nøjagtige årsag til de rystelser, der i eftermiddags ramte den bornholmske østkyst. Vi samarbejder fortsat med relevante myndigheder. Så snart vi har yderligere i sagen, vil vi orientere herom.'

Artiklen fortsætter efter billedet...

Flere stedet har en familie fra Snogebæks hus slået revner. Privatfoto.

Men hvad ved vi så?

Geus, der monitorerer undergrunden herhjemme, har over for Ritzau og TV 2 Bornholm forklaret, at det formentlig er et jordskælv i Polen, der er årsagen.

Annonce:

- Det er sket en rystelse i det nordlige Polen, godt 150 kilometer fra Bornholm,, siger seniorforsker ved Geus Trine Dahl-Jensen til TV 2 Bornholm.

Dog fortæller hun til Ritzau, at der fortsat er et udslag, som man endnu ikke har identificeret årsagen til.

- Der er et signal om, at der er et eller andet. Det er ikke et lokalt jordskælv. Det kan være lokal støj, en lastbil der kører forbi målestationen. Vi ved det ikke. Men vi vil meget gerne have indberetninger fra lokale, der har hørt eller mærket noget, siger hun.

Kom i flere bølger

Rystelserne, der målte 2,3 på den lokale richterskala i Polen, kunne mærkes på stort set hele den østlige del af Bornholm.

I Snogebæk ved Nexø fik 28-årige Stine Jakobsen rystelserne at føle.

- De første rystelser kom omkring 13-tiden, og så kom det bare i bølger indtil for en times tid siden. Vi gik straks ind til vores naboer for at høre, om de også mærkede det - og det gjorde de, sagde hun til Ekstra Bladet.

Rystelserne har også sat tydelige spor på familiens gule hus.

- Vores husmur er revnet flere steder, sagde hun og tilføjede:

- Vi ved ikke, hvad det er, der har ramt os.