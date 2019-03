Stærekasser blitzer redningsfolk

Der skal køres stærkt, når politiet, ambulancereddere og brandvæsenet rykker ud til hastesager rundt omkring i landet. Men de såkaldte stærekasser, som registrerer køretøjer, der overskrider hastighedsgrænsen, kan ikke skelne mellem udrykning og andre køretøjer, skriver dr.dk.

Politiet kan stoppe en kommende bøde i systemet, hvis de retter henvendelse til vagtcentralen. Men både ambulancereddere og brandvæsenet skal bruge op mod en times arbejde på at dokumentere, at overskridelsen af fartgrænsen er sket som følge af en udrykning.

I Region Syddanmark har det ført til 60 sager på seks måneder. Det er dog ikke kun et lokalt problem, hvis man spørger Danske Beredskaber.

- Det er et landsdækkende problem, og vi møder stærekasser rigtig tit. Med tanke på, at der måske kommer flere, er det noget, vi bliver nødt til at tage stilling til fremadrettet, siger sekretariatschef Bjarne Nigaard til Danmarks Radio.

Stort administrativt bøvl med fejlagtige bøder

I alt er der opstillet 20 stærekasser på 11 forskellige placeringer i Danmark. De er ofte placeret ved indfaldsveje til sygehuse eller andre steder, hvor udrykningskøretøjer kører forbi.

Ifølge Danske Beredskaber skal de ansatte i landets beredskaber bruge alt for meget arbejdstid på at retfærdiggøre deres udrykninger for at undgå bødestraf eller fejlagtig frakendelse af kørekortet.

- Det kan nemt kan tage en time til halvanden per bøde, og hvis du så ganger det op med de 40.000 kørsler, det danske brandvæsen har årligt, bliver det til en del timer, siger Bjarne Nigaard.

Vejdirektoratet og Rigspolitiet, som har ansvaret for stærekasserne, oplyser til Danmarks Radio, at de vil se på sagen for at finde en løsning på problemet.