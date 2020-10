'Stærk og fin': Mød Københavns nye elefantunge

Kun 20 minutter efter Københavns nye elefantunge var kommet til verden, var den på benene og gik rundt blandt flokken af elefanter.

Elefantungen, der viser sig at være en hun, har tilbragt natten og fredag morgen sammen med resten af flokken.

Dyrlæge Mads Frost Bertelsens første vurdering var, at det er 'en stærk og fin elefantunge!'

Men nu er ungen sammen med sin mor og 'tante' blevet fjernet fra de andre elefanter. Hun skal nemlig have ro til at die.

Fik hjælp af 'tanten'

Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Zoologiske Have er elefanthunner en stor hjælp for hinanden under og efter fødsler.

Det er første gang moren, Surin, får en unge. Hun har aborteret to gange tidligere. 'Tanten' derimod fødte en unge tilbage i 2017 og fik nu altså lov til at bruge sine erfaringer til at hjælpe torsdag aften.

'En fødsel er en meget social begivenhed i elefantflokken, og man kan da også se på overvågningsbillederne, at hele flokken er meget optaget af begivenheden.'

'De voksne hunner støtter og hjælper den fødende og har samtidig en vigtig rolle i at holde de større unger på afstand.'

'Efter fødslen hjælper ’tanterne’ også ungen hurtigt på benene, og i løbet af de første 12 timer er det også meget vigtigt, at de får vist ungen vej til patterne,' siger dyrlæge Mads Frost Bertelsen i pressemeddelelsen.

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Sjælden begivenhed

Ifølge Københavns Zoologiske Have er elefantfødsler sjældne begivenheder. På verdensplan kom kun 16 nye til, hvoraf 11 af dem blev født i Europa.

Der bor nu syv elefanter i haven i København.

Den nye hununges far, Chang, boede også i Københavns Zoologiske Have, men gik desværre bort i juli 2020 - altså kort tid inden fødslen.

Den nye unge er farens 18. unge, og bliver dermed også hans sidste.

Dyrlægerne i Zoologisk Have har endnu ikke fundet et navn til elefantungen. Den skal officielt navngives, og de skal derfor først have tid til at kigge på listen over godkendte navne, oplyser pressechef Jacob Munkholm Hoeck til Ekstra Bladet.