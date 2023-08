Stærke sanktioner mod kupmagere

EU vil indføre sanktioner mod de ansvarlige for militærkuppet i Niger.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, forud for et møde for EU-landenes udenrigsministre torsdag i Toledo i Spanien.

- Vi vil komme med stærke sanktioner, som følger den vej, ECOWAS har lagt, siger Josep Borrell.

Han understreger, at EU-landene ønsker 'afrikanske løsninger på afrikanske problemer'. Derfor vil EU følge den retning, som Economic Community of West African States (ECOWAS) lægger:

- EU vil overveje alle forslag, som ECOWAS fremsætter. De har besluttet en stærk pakke af sanktioner, og vi har startet arbejdet på at indføre stærke sanktioner, siger Josep Borrell.

Spørgsmålet skal torsdag drøftes med EU-landenes udenrigsministre. På mødet deltager også præsidenten for ECOWAS, Omar Touray, samt Nigers udenrigsminister i eksil, Hassoumi Massoudou.