Stakkels Elliot nyser hele tiden: Ingen vil have ham

En kat er blevet afleveret til et dyreværn, efter at ejeren angiveligt udviklede allergi.

Katten, som hedder Elliot, nyser hele tiden, da den lider af en sygdom.

Nu vil ingen nye ejere tage sig af ham.

Det skriver britiske The Independent.

Den niårige kat lever i øjeblikket hos det engelske dyreværn 'Cats Protection'. De prøver ihærdigt at skaffe en nyt hjem til Elliot, men nye ejere bliver skræmt væk, da den hele tiden nyser.

Tania Marsh, som er chef for 'Cats Protection', fortæller til mediet, at katten er meget omsorgsfuld, men desværre kan den ikke stoppe med at nyse.

- Man kan hele tiden høre ham nyse. Så når vi tjekker op på ham, er vi nødt til at rense hans bur, fordi der er snot over det hele. Det er som om, at han har en voldsom forkølelse, siger hun.

Katten har levet hos dem i ti dage og udsigten til at finde en ny ejer, virker meget fjern.

- Der er mange, som er bange for, at katten bliver meget dyr i drift, da man muligvis skal besøge en dyrlæge oftere. Men han er en skøn kat, siger Tania Marsh.

Kronisk sygdom

Ekstra Bladet har talt med Charlotte Bjørnvad, som er professor i intern medicin for familiedyr ved Københavns Universitet, om, hvad katten fejler.

- Jeg tror den lider af kronisk rhinitis, som gør, at den nyser hele tiden. Det er ikke en hyppig sygdom, men det er en sygdom, som man ser hos katte.

Professoren fortæller også, at sygdommen ikke er arvelig, men katte kan udvikle det.

- Man ved ikke hvorfor, men det kan eventuel skyldes en virus-infektion for eksempel herpes, hvor der sekundært udvikles en kronisk betændelse i næsen, som medfører, at slimhinden hele tiden er irriteret.

- Man kan sammenligne det med astma, hvor der er nogle ting, som irriterer endnu mere. Det kunne være røg i lokalet. Det kan hjælpe at have en luftfugter i rummet, hvor katten er. Katten kan også få en næseskylning, som måske kan holde den symptomfri i en periode, siger hun.

Sygdommen kan dog være meget svær at helbrede.

- Der er desværre ikke nogen nem løsning for katten. Resten af kattens krop er ikke generet af det, men katten er hele tiden irriteret i sin næse og nyser hele tiden.

- Hvis man har eller får sådan en kat, som har en kronisk lidelse, kan det medføre flere besøg hos dyrlægen. Det kræver noget ekstra fra en ejer.

Fremtidsudsigterne for sådan en kat ser muligvis triste ud.

- Dyreværn kan i sidste ende aflive sådan en kat, hvis man vurderer, at den ikke får nogen glæde ved at få en ny ejer.