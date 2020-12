Stalket på toilettet: Anja blev syg af sexchikane

I over et år blev Anja Jensen sexchikaneret af en kollega i Roskilde Kommunes Økonomiafdeling.

Han foretog intime forhør om hendes 'singleliv', fulgte efter hende på toilettet og kom med lumre tilbud om skedemassage.

- Det føltes som stalking. Han var over mig konstant. Jeg sad til sidst med ondt i maven og tænkte 'åh nej, hvad kommer han nu med?' fortæller Anja Jensen til Ekstra Bladet.

Kollegaen forstod ikke en afvisning, hvorfor hun til sidst gik til ledelsen. Klagen satte en stopper for chikanen, men forårsagede til gengæld mistillid fra chefer og kolleger.

Siden har Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES) anerkendt, at Anja Jensen blev udsat for systematisk sexchikane - og at chikanen var så slem, at den har givet Anja Jensen en psykisk arbejdsskade, der minder om ptsd.

I dag er Anja Jensen derfor sygemeldt. Imens arbejder manden, der systematisk chikanerede hende, stadig i kommunen. Han er nu ansat på socialområdet og omgås sårbare borgere.

- Det er helt forkasteligt, at man ikke vapper sådan en person ud. Især når han har gjort det før, siger Anja Jensen.

Manden har nemlig tidligere udsat en anden kollega for stort set det samme.

- Det gør mig harm. Virkelig. Det er da at gøre fuldstændig grin med både Anja og mig, siger Bettina Jacobsen Aalsing, som klagede til præcis samme leder over den samme mand nogle år før Anja Jensen.

Anja Jensen (th.) og Bettina Jacobsen Aalsing (tv.) har begge oplevet sexchikane fra den samme mand i Roskilde Kommune. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nød hendes duft på toilettet

Ekstra Bladet er i besiddelse af afgørelsen fra AES samt anden dokumentation i sagen - herunder en specialpsykiatrisk erklæring, vidneudsagn samt korrespondance mellem AES og Roskilde Kommune.

Her fremgår det blandt andet, at Roskilde Kommune genkender de mange eksempler på sexchikane, som Anja Jensen oplevede i deres økonomiafdeling i årene 2012 til 2014.

- For eksempel fulgte han altid efter mig ud på toilettet og gik konsekvent ind på det toilet, jeg kom ud fra. En dag derude spørger han mig grinende, om jeg har lavet 'noget', mens han vifter hånden under næsen.

- Jeg blev helt paf. Senere sagde jeg til ham, at jeg synes, det var højst upassende, men så forklarede han mig, at hvis jeg ikke havde lavet 'noget', kunne han godt lide at komme ind på toilettet efter mig, fordi så 'duftede der dejligt af mig'. Det var virkelig grænseoverskridende. Både at få bekræftet, at han bevidst gik ind på 'mit toilet', men også at han ikke forstod, at jeg sagde fra.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har anerkendt Anja Jensens psykiske problemer som en arbejdsskade. Foto: Tariq Mikkel Khan

Episoden på toilettet er blot én ud af en lang række eksempler på grænseoverskridende adfærd, som er beskrevet i papirerne til AES.

Også i et skriftligt vidneudsagn, som en kollega har sendt til AES, er det beskrevet, at Anja Jensen blev udsat for 'fysisk og psykisk mobning', og at den mandlige kollega altid stillede sig 'tæt op ad Anja, så han kunne røre ved hende'.

Veninder måtte med på toilettet: - Han stalkede også mig Foto: Tariq Mikkel Khan Inden Anja Jensen blev ansat, klagede Bettina Jacobsen Aalsing over den samme mand til den samme leder i Roskilde Kommune. Hun var kontorelev i afdelingen i 2008. - I starten synes jeg, at det var sjovt, at han var vittig og tog godt imod mig. Men det blev bare meget hurtigt alt, alt for meget. - Han opsøgte mig flere gange dagligt og kom med sjofle kommentarer. Han fulgte efter mig ud til kaffemaskinen, fulgte efter mig til arkivering og fulgte efter mig ud på toilettet. Nogle gange kommenterede han min røv og sagde, at jeg så godt ud. Andre gange sad han bare og kiggede intenst på mig og slikkede sig om munden. I dag er Bettina Jacobsen Aalsing regnskabschef i en større, privat virksomhed. Bettina Jacobsen Aalsing klagede over chikanen, men kollagerne mente, det var hendes egen skyld, fortæller hun. Foto: Tariq Mikkel Khan Veninder med på toilettet

Ifølge Bettina Jacobsen Aalsing var kollegaen så nærgående, at hun måtte have hjælp af de andre kvindelige kontorelever. - Jeg fik dem til at gå med mig på toilettet og alle andre steder uden for afdelingen, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue ham - han forstod ikke en afvisning. Efter fire måneder gik Bettina Jacobsen Aalsing til sin leder. Herefter blev hele afdelingen orienteret om sagen, fortæller hun. - De andre blev rigtig sure på mig. Ingen ville snakke med mig. Der var endda en, som direkte sagde til mig, at jeg skulle skamme mig, og hvad jeg regnede med, når jeg så ud, som jeg gjorde. G-streng og stiletter

I et vidneudsagn, som er sendt til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring i forbindelse med Anja Jensens sag, forklarer en tidligere kollega, hvordan der blev talt om Bettina Jacobsen Aalsing, da vedkommende startede i afdelingen. 'Her talte kollegerne ofte om mobningen, som de ikke mente var mobning, da Bettina klædte sig i udfordrende tøj med g-streng og stilethæle.' Samme historie fik Anja Jensen. - Det var kollegernes holdning, at det var Bettinas egen skyld, at hun blev udsat for sexchikane, fordi hun gik i g-streng og stiletter. Og så tænkte jeg bare - hvad siger de så om mig? fortæller hun. Vis mere Luk

Kommunen: Vi har begået fejl

Ekstra Bladet har gennem Roskilde Kommunes presseafdeling forsøgt at få et interview med den medarbejder, der chikanerede Anja Jensen og Bettina Jacobsen Aalsing. Manden har dog afvist at medvirke.

Til gengæld stiller kommunens HR-chef, Mikael Herbo Bay, op til et telefoninterview.

- Jeg er ked af de oplevelser, som Anja giver udtryk for, at hun har haft, fordi vi som arbejdsgiver jo ønsker en god og tryg arbejdsplads. Når det når så langt, at man får anerkendt en arbejdsskade, er det også klart, at vi som organisation ikke har gjort det godt nok, siger han til Ekstra Bladet.

Han vil ikke sige konkret, hvad der blev blev gjort forkert i Anja Jensens sag, men understreger, at kommunen sidenhen er blevet bedre til at håndtere mobning og sexchikane.

- Vi har sådan set gennemarbejdet vores politik på området. Vi har sørget for, at det står tydeligt i vores personalepolitik, at vi ikke vil acceptere den adfærd, og vi har tydeliggjort over for vores ledelsesniveau, at man har handlepligt på de her sager.

- Men kan du forstå, hvis man synes, det klinger lidt hult, når så den her mand, som faktisk har to klager på sig, stadig er ansat hos jer?

- Jeg kommenterer ikke et igangværende ansættelsesforhold.

- Men kan du forstå, at det virker lidt mærkeligt, at man, samtidig med at man siger, at Anjas sag blev håndteret forkert, og man ikke vil acceptere den adfærd - men man så samtidig har valgt at ansætte en mand, som har de her klager i bagagen?

- Altså jeg kommer ikke til at kommentere det.

Hvad skal der til, før Roskilde Kommune fyrer? - Er det et vilkår, hvis man skal arbejde i Roskilde Kommune, at man skal finde sig i grænseoverskridende adfærd? Overhovedet ikke. - Hvis ikke det er det, hvorfor har I så stadig ansat den mand, som har chikaneret to kvinder på samme afdeling? - Jeg ved ikke, om jeg skal gentage mig selv. Jeg kommer ikke til at kommentere hans ansættelsesforhold. Det må jeg ikke, og det kan jeg ikke. - Hvad gør I så generelt? Hvad skal der til, før man i Roskilde Kommune vælger at fyre en medarbejder, hvis vedkommende har opført sig grænseoverskridende? - Det vil jeg ikke kommentere. - Det er jo bare generelt? - Ja, men i alle sager er det jo en konkret vurdering i forhold til, hvad der er foregået. - Altså her har vi en medarbejder, der har chikaneret en kollega i så voldsom grad, at hun har fået en arbejdsskade af det - hvis det ikke er nok, hvad skal der så til? - Jeg kan ikke udtale mig om hans konkrete ansættelsesforhold, og jeg mener ikke, at man kan gøre det generelt, som du spørger mig om, fordi det kommer jo direkte til at kunne sætte lighedstegn op i forhold til hans ansættelsesforhold, og han er jo som sagt stadig ansat i Roskilde Kommune. Vis mere Luk

HR-chef i Roskilde Kommune Mikael Herbo Bay indrømmer, at de har begået fejl i Anja Jensens sag. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Kolleger og chefer mobbede mig

Både i Bettinas og Anjas tilfælde valgte cheferne i Roskilde Kommune at orientere hele afdelingen om deres klage mod den mandlige kollega.

- Jeg blev klart fremstillet som en medarbejder, der belastede de andres trivsel. For eksempel kom en kollega direkte hen til mig og sukkede og udbrød: Hvad fanden har du gang i?

I det vidneudsagn, som en kollega har skrevet til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES), fremgår det ligefrem, at Anja Jensen blev mobbet på grund af sin klage.

'Anja blev mobbet af flere kolleger, som så igennem fingre med, at mobberen var uterlig over for hende. Faktisk synes de, hun var lidt nærtagende' står der.

Det bliver ligeledes beskrevet, hvordan ledelsen 'synes, det var hendes egen skyld'.

Roskilde Kommune forsøgte længe at gøre Anja Jensens sag til et spørgsmål om 'samarbejdsvanskeligheder'. Men på grund af HK og Arbejdsskadestyrelsen endte de med at anerkende, at der var tale om sexchikane. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sygemeldt med psykiske problemer

Efter forløbet blev Anja Jensen omplaceret til en anden afdeling i kommunen.

- Men jeg skulle stadig være på rådhuset og mødte dagligt de tidligere kolleger. Og det lå bare i luften, at jeg var utroværdig. Og det har gjort, at jeg over tid har udviklet forskellige psykiske reaktioner.

Anja Jensen er nu sygemeldt med symptomer på depression og lever med angst og afføringsinkontinens.

- Hvis jeg bliver presset eller nervøs, skal jeg på toilettet. Med det samme. Flere gange. Det er virkelig ydmygende, fortæller Anja Jensen, der for nylig blev vurderet af en psykiater.

- Nu skal jeg i gang med en udredning, psykologbehandling og formentligt antidepressiv medicin. Det, synes jeg, er voldsomt, når det kunne have været undgået med en ledelse, der sagde fra over for chikane og mobning.