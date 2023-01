Starbucks får sur smiley og bøde

Hvis du godt kan lide en Pumpkin Spice Latté, og bor i Aarhus, er der dårlige nyheder.

Starbucks på Store Torv i Aarhus har nemlig modtaget en sur smiley fra Fødevarestyrelsen 6. januar.

Desuden skal cafékæden også betale 10.000 kroner i bøde.

Ingen ren vask

Ifølge Fødevarestyrelsens rapport er en af grundene bag den dårlige dom restaurantens håndvaske i køkkenet.

'Der er ikke en hygiejnisk håndvask med rindende kold og varmt vand, papir og sæbe.', skriver styrelsen i rapporten og fortsætter:

'I forområde er to vaske, den ene er spærret af skilt og emballage, her er ikke papir ved vasken, den anden er uden papir og sæbe og der tilkoblet vandslage der ligger ned i vasken. I baglokale ses vask med opvask og produktrester i vasken og ved afløb i vasken.'

I øvrigt står der, at personalet ikke kan svare på, hvor de vasker hænder.

'Hurtigt rettet op'

Aarhus Stiftstidende, som også har skrevet om episoden, har fået et skriftligt svar fra Salling Group, som ejer de danske Starbucks-cafeer.

'Den omtalte vask var ved kontrolbesøget allerede repareret og fuldt funktionsdygtigt, men der manglede på det pågældende tidspunkt papir ved vasken, ligesom det er korrekt, at der stod et reklameskilt og blokerede for den anden håndvask – begge forhold er der selvfølgelig hurtigt rettet op på.'

'Butikken har altså to fuldt funktionelle håndvaske, som er dem, personalet bruger. I forhold til vasken ved disken, som tilsynsførende henviser til, så er denne ikke en håndvask, men en produktionsvask, som bruges til for eksempel at skylle kopper mv. inden de vaskes.'

