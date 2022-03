Starbucks får verdens billigste topchef

Starbucks nye topchef får en enkelt dollar i løn for et halvt års arbejde

Du tjener mere ved at gå ned med panten end at være topchef i Starbucks.

Efter fem år stopper Kevin Johnson som direktør, og rollen som øverste led i verdens største kaffekæde gives midlertidigt videre til grundlæggeren Howard Schultz.

Man kan håbe, at kaffen er gratis på kontoret i Seattle. Den nye topchefs løn er nemlig noget beskeden.

For seks måneders arbejde får han kun én enkelt dollar i løn.

Det sker, selvom han burde have optjent anciennitet nok. Han var direktør for præcis samme virksomhed fra 1986 til 2000 og igen fra 2008 til 2017.

Tidligere fik han dog mere end 20 millioner dollars om året. Det svarer til 134 millioner danske kroner.

Og nu igen for tredje gang til en noget lavere timepris.

- Når du elsker noget, har du en dyb følelse af ansvar for at hjælpe, når du bliver kaldt. Selvom jeg ikke havde planer om at vende tilbage til Starbucks, ved jeg, at virksomheden skal transformeres igen for at møde en ny og spændende fremtid, siger Schultz i en tale til aktionærerne.