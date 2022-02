Staten betaler 250.000 kroner til grønlandske eksperimentbørn

Seks grønlændere, der som led i et socialt forsøg blev sendt til Danmark i 1951,

modtager hver 250.000 kroner i kompensation fra den danske stat.

Det sker, efter at der er indgået forlig i en sag med de seks.

Det oplyser Social- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. Pressemeddelelsen er fra fredag. Mandag skriver flere grønlandske medier, herunder KNR, om udviklingen i sagen.

I alt blev 22 grønlandske børn sendt til Danmark som del af forsøget. Seks af dem lever stadig. Det er de seks, som får udbetalt en kompensation.

I december 2021 stævnede de den danske stat. De mener, at det var en krænkelse af deres ret til privat- og familieliv, da de blev sendt til Danmark.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), gav i december 2020 en officiel undskyldning for de svigt, børnene blev udsat for.

Den officielle hensigt med forsøget var at give dem dansk baggrund og sprog, så de var bedre klædt på til resten af livet.

I det sociale eksperiment var det forventet, at børnene skulle lægge det grønlandske af sig for senere at blive en dansktalende elite i Grønland.

Børnene fandt først senere ud af, at de havde været en del af et forsøg.

Regeringen har tidligere afvist at indgå forlig med de såkaldte eksperimentbørn uden om domstolene.

I maj sidste år skrev social- og ældreminister Astrid Krag (S) i et folketingssvar, at 'regeringen mener, at selve anerkendelsen af fortidens fejl er det centrale'.

Men i pressemeddelelsen erklærer hun sig alligevel 'glad for, at de seks personer nu får en godtgørelse fra staten'.

- Flytningen af børnene er et mørkt kapitel i Grønlands og Danmarks fælles historie, og det må vi ikke lukke øjnene for.

- Det, der skete, har haft store negative konsekvenser for børnene, som mistede deres sprog, deres kulturelle identitet og tilknytningen til deres familier, udtaler hun i pressemeddelelsen.

De seks, der modtager erstatning, er omkring 80 år i dag.