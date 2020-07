Staten gav Bestseller-partnerfirma blankocheck til coronaindkøb

I slutningen af marts gav staten og regionerne tøjgiganten Bestsellers partnerfirma Nine United ret til at købe værnemidler for millioner af skattekroner, skriver Politiken.

Med en aftale 31. marts fik firmaet fuldmagt til at indgå kontrakter i Kina på 'vegne af og med juridisk og økonomisk bindende virkning for Region Hovedstaden', der havde staten i ryggen.

Firmaet fik et honorar på 2,5 procent for alle indgåede kontrakter. Det viser dokumenter, som Politiken har fået aktindsigt i.

Samtidig blev Nine United fritaget for ansvar:

- Regionen er bekendt med, at produkterne ikke er inden for Nine Uniteds normale produktfelt, og som resultat af det kan der ske fejl, lyder det i en aftale 15. april ifølge Politiken.

Professor i forsyningslogistik fra Syddansk Universitet Jan Stentoft siger til avisen, at det er 'helt vildt at se det her sort på hvidt'.

- Den offentlige pengepung er åbnet helt op, og samtidig er der ingen krav til sikring af kvaliteten i leverancerne, siger han.

Regionen handlede på bestilling fra statens kriseberedskab, Den Nationale Operative Stab (NOST).

Begge oplyser til Politiken, at de normale regler for konkurrence og udbud var sat ud af spil som følge af pandemien og akut behov for udstyr.

Nine United, som er ejet af Bestsellers stifter, Troels Holch Povlsen, oplyser til Politiken, at man via aftalen har lavet kontrakter for i alt 760 millioner kroner.

Ifølge avisen skiller to kontrakter sig ud.

Regionen købte i april 1,4 millioner antistoftest fra Nine United, som er angivet som 'sælger' på kontrakterne.

Testene fra producenten Livzon viste sig at være for upræcise og blev indkøbt for over 60 millioner kroner som følge af en anonym donation.

Før fuldmagten til Nine United 31. marts havde Bestseller under krav om anonymitet doneret 100.000 Livzon-test til myndighederne.

Ifølge Politiken tilbød en privat distributør 21. april præcis samme test til Lægemiddelstyrelsen, som sagde nej på grund af kvalitetskrav og manglende nødvendighed.

Da Bestseller få timer senere tilbød samme test som led i en donation, svarede Lægemiddelstyrelsen 'ja tak', viser mails som Politiken har fået indsigt i.

Bestsellers topchef, Anders Holch Povlsen, afviser over for Politiken, at koncernen og dens grene i Kina har spekuleret i at lave forretninger på indsatsen.

Region Hovedstaden oplyser til Politiken, at der er indgået en tilsvarende aftale med Maersk. Indkøbssummerne for denne aftale er ikke oplyst.