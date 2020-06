Staten i gavehumør: 700 mio. kr. til sommerlandet

Nu starter forhandlinger om 700 mio. kroner, der skal gøre Danmark attraktivt her til sommer

Det er ikke kun feriepenge, politikerne vil berige dig med i den næste tid.

Regeringen og et stort flertal i Folketinget er også blevet enige om at afsætte 700 mio. kroner til en sommerpakke, der skal gøre det mere mere attraktivt at holde ferie herhjemme.

I aftalen står der:

'Erhvervsministeren vil desuden forhandle videre om en sommerpakke med konkrete initiativer for sommer på landet og på øerne, kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre. Der afsættes 700 mio. kr.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Erhvervsministeriet, der endnu ikke kan oplyse om, hvornår forhandlingerne om de mange sommer-millioner går i gang. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle det dog ske i løbet af ugen.

I dag er det eneste alternativ til Danmark at holde ferie i Norge, Tyskland og Island, hvis du følger myndighedernes anbefalinger.

TV2 har erfaret, at følgende tiltag blandt andet er i spil i sommerpakken:

Nedsatte færge- og togbilletter.

Nedsat pris eller gratis at køre over Storebæltsbroen.

Fribilletter til landets kulturtilbud såsom museer.

Mulighed for fradrag ved overnatning på hoteller.

Skattelettelser til udlejere af sommerhuse.

Men hvad synes du? Herunder kan du give dit besyv med om, hvad du synes om de enkelte tiltag: