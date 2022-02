Staten tjener milliarder på studielån

Fra 2017 til 2021 har staten tjent 2,8 milliarder kroner i renteindtægter på studielån til studerende. Det viser et svar til Folketingets skatteudvalg. Og det er næsten en fordobling af renteindtægten i forhold til tidligere, skriver Dagbladet Information.

Birthe Larsen, der er lektor i arbejdsmarkedsøkonomi på Copenhagen Business School, mener, at renten på studielån er høj i forhold til det generelle renteniveau.

- Hvis man synes, at det er statens opgave at bidrage til uddannelse, så kan man diskutere, hvorfor renten skal være så høj, at det er en god forretning for staten at låne penge ud til de studerende, siger Birthe Larsen til Information.

Flere af regeringens støttepartier samt Dansk Folkeparti kalder det problematisk, at staten tjener på studerende, der har svært ved at få økonomien til at løbe rundt.

- Vi vil sænke renten, da det ikke skal være en forretning for staten at gældsætte studerende, siger Enhedslistens uddannelsesordfører Victoria Velásquez til Information.

Enhedslisten vil stille et beslutningsforslag om at sænke renten på studielån. Blandt partierne i SU-forligskredsen, som Enhedslisten ikke er en del af, er der uenighed om renten på studielån. Venstre og De Radikale mener, at det er rimeligt med en rente på fire procent. mens SF og DF ikke mener, at staten skal profitere på studiegæld.

- Vi skal sørge for, at vi ikke får mennesker ud på arbejdsmarkedet med høj gæld, derfor bakker vi op om Enhedslistens forlag om at sænke renten på studielån, siger SF’s uddannelsesordfører Astrid Carøe til Information.

- Helt grundlæggende er det jo ikke ideen med studielån, at staten skal tjene penge på dem, siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) til Information.

Venstres uddannelsesordfører Ulla Tørnæs mener, at renten er fair, mens Venstre vil gerne se nærmere på, hvad det vil betyde, hvis der sker en ændring i renten i forhold til de studerendes lån.

Renteniveauet på studielån blev fastsat til fire procent, da lånene blev indført i 1988, og det mener uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) stadig er lavt. Derfor har han ingen aktuelle planer om at ændre på renten for studielån, skriver Jesper Petersen i en mail til Information.