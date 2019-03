Staten vil retsforfølge udenlandske SU-skyldnere

Over halvdelen af den misligholdte gæld skyldes af tidligere studerende fra lande uden for EU

Udenlandske statsborgere skylder 623 mio. kr. i misligholdt SU-gæld til den danske statskasse. Gennem de senere år er gælden vokset markant. Det skyldes til dels, at de danske myndigheder har vanskeligt ved at kradse pengene ind, når de udenlandske studerende har forladt landet.

Derfor vil Gældsstyrelsen føre retssager mod de skyldnere fra andre EU-lande for at få pengene tilbage i kassen, skriver dr.dk.

- Hvis vi får en dom i Danmark, hvad vi selvfølgelig håber på, at vi gør, så har vi mulighed for at sende kravene til de udenlandske myndigheder, som så kan foretage inddrivelsen på vores vegne. Så hvis prøvesagerne går godt, kan vi fortsætte med nye sager, siger Ulrik Pedersen til Danmarks Radio.

EU-borgernes misligholdte SU-gæld er steget fra under 100 mio. kr. i 2013 til 234 mio. kr. i 2018.

Somalia, Irak og Iran topper listen

Men hvis man spørger lektor i international ret ved SDU Henning Fuglsang Sørensen er der ingen garantier for, at Gældsstyrelsen kan overbevise de danske domstole om, at EU-forordningen kan bruges til formålet.

- Jeg ville ikke være overrasket, hvis Gældsstyrelsen kom til at gå hjem med en tabt sag. Men nu må vi jo se. Det er jo domstolene, der skal vurdere det her, siger lektoren.

Det er dog langt fra hele den misligholdte gæld, som er optaget af EU-borgere.

Tal fra Gældsstyrelsen viser nemlig, at borgere uden for EU står for mere end halvdelen af det samlede misligholdte beløb for udenlandske studerende. Tidligere studerende fra Somalia, Irak og Iran topper listen over skyldnere fra lande uden for EU. Tilsammen skylder borgere fra de tre lande omkring 50 mio. kr. i misligholdt SU-gæld.

Ekspert: Gå efter de største skyldnere

Ifølge Henning Fuglsang Sørensen kan staten godt skyde en hvid pil efter en del af den gæld, som ikke er optaget af EU-borgere.

- En del af beløbene kan vi lige så godt afskrive, fordi skyldneren ikke har nogen penge, eller vi ikke ved, hvor skyldneren bor. En anden del af gælden vil vi være nødt til at afskrive, fordi det simpelthen er for små beløb til at begynde at hyre advokater rundt omkring i verden til at køre retssager for os, siger han og tilføjer:

- Så vi er i en situation, hvor det kun kan betale sig at gå efter de absolut største skyldnere. Der vil være en kæmpe portion af gælden, vi lige så godt kan opgive.

Blandt låntagere fra andre EU-lande skylder tidligere studerende fra Tyskland, Island og Sverige mest i misligholdt SU-gæld.