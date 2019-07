Statens advokat reagerer på Kasi-kommentar

Statens advokat Boris Frederiksen reagerer nu på Jesper ‘Kasi’ Nielsens kommentar om, at han har opskrevet værdien i selskabet Dacamase fra 318 millioner til 1,8 milliarder kroner.

I dag har Kasi-Jesper skrevet på sin Facebook:

‘Det er en stor dag for mit personlige holdingselskab. Jeg har netop opskrevet værdien af mit personlige holdingselskab Dacamase - fra 318 mio dkk til 1,8 milliard DKK. Dette sker på baggrund af dagens positive udvikling i min selskabsstruktur under Dacamase.’

Ekstra Bladet har via sms spurgt Boris Frederiksen, hvad han kender til opslaget:

‘Jeg kender intet til dette opslag.’

Boris Frederiksen er kammeradvokat og i forsøget på at kradse de millioner af kroner hjem, som Skat fortsat kræver af Kasi-Jesper, fører Boris Frederiksen den sag mod Pandora, som Jesper Nielsen i årevis har talt om.

Børsen skriver således i dag, at opskrivningen drejer sig om en afgørelse i vildgiftssagen: ‘Afgørelsen omhandler, at voldgiftsretten mandag har besluttet, at Pandora er tvunget til at skulle fremlægge centrale dokumenter i sagen, som ifølge Jesper Nielsen giver dybere indsigt i opgørelsen af den earn out-udbetaling, som har lagt kimen til den årelange strid mellem Pandora og Kasi-Jesper,’ skriver Børsen.

Ekstra Bladet har via sms spurgt Boris Frederiksen, hvad han siger til den udlægning:

‘Jeg kan hverken kommenterer eller bekræfte de af dig refererede oplysninger,’ svarer Boris Frederiksen, der ikke ønsker at kommentere på, hvorvidt han er kommet tættere på at kradse statens millioner ind.

Da Jesper ' Kasi' i 2010 solgte sine andele i selskabet Pandora Central Western Europe (CWE) til Pandora, blev der indgået en såkaldt earnout-aftale med smykkekoncernen.

Aftalen betyder i store træk, at Kasi-Jesper skal forgyldes, alt efter hvordan udviklingen gik CWE i 2014.

Siden salget til Pandora har Kasi-Jesper hvert år opskrevet værdien af aftalen. Men da boet skulle gøres op, opgjorde Pandora aftalen til nul kroner.

Lige nu slås kammeradvokaten derfor for Kasi-Jespers ret til pengene i en voldgift.