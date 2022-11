Statens it-projekter er skredet med tre milliarder på fire år

Fra i dag vil danskerne fremover først blive mødt af MitID og ikke NemID, når de eksempelvis skal på e-Boks eller netbank. For nogle er det dog en udfordring i selv bare at få sig oprettet sig på tjenesten

It-budgetterne er skredet mellem hænderne på de statslige myndigheder i en grad, så digitaliseringen af den offentlige sektor på ganske få år er blevet flere milliarder kroner dyrere end forventet.

Det viser data, som Ingeniørens it-medie Version2 har fået trukket hos Statens It-råd, som vejleder de store it-projekter, der er i gang i landets ministerier og styrelser.

I løbet af de seneste fire år har it-rådet fulgt 97 projekter på tværs af de statslige myndigheder.

Først lød forventningen, at den samlede regning for at komme i mål med projekterne ville ligge på 14,2 milliarder kroner. Men i de seneste afrapporteringer er de samlede forventede udgifter vokset med 3,5 milliarder kroner, svarende til 25 procent.

»Det er et meget stort beløb. Det er mange penge, som man kunne have brugt på noget andet godt,« siger Jan Pries-Heje, der forsker i it-projektledelse ved Roskilde Universitet.

Han bakkes op af Jens Schmidt, der er leder ved Forskningscenter for Offentlig IT på IT-Universitetet i København.

»Det er selvfølgelig et problem for samfundet, at der ikke er styr på prisen for digitalisering, for det er store beløb, der er tale om,« siger Jens Schmidt.

På Christiansborg bekymrer udviklingen Enhedslistens it-ordfører Pelle Dragsted:

»Der er nogle ting på det her område, der ikke fungerer, som det skal, og det er jo borgernes penge, der bliver brugt, så derfor er det selvfølgelig noget, vi er nødt til at tage fat i for at kræve forandring,« siger Pelle Dragsted til Ingeniøren.

Christoffer Melson, der er it-ordfører for Venstre, er på samme linje:

»Man kan aldrig helt komme uden om, at det en gang imellem går galt, eller at der sker noget uforudset. Men det skal jo gerne ske så sjældent som muligt, og 25 procent er en stor afvigelse,« siger Christoffer Melson.

Fungerende finansminister Nicolai Wammen (S) og Socialdemokratiets fungerende it-ordfører Kasper Roug afviser over for Ingeniøren at kommentere sagen med henvisning til de igangværende regeringsforhandlinger.