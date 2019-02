Statens Serum Institut bekræfter: Tale om nationalt udbrud

Mandag er yderligere to personer i Danmark blevet smittet med mæslinger.

Det bringer antallet af smittede på kort tid op på fem personer. Senest er en ung mand fra Fyn og en ligeledes ung mand fra København blevet smittet med sygdommen, bekræfter Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

- Foreløbig ved vi kun, at manden fra Fyn har haft kontakt til et allerede kendt tilfælde af mæslinger, mens smittekilden er ukendt for manden fra København, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Så farligt er mæslinger Mæslinger er en ekstremt smitsom luftbåren virus. Den smitter blandt andet via hoste. Viruspartiklerne kan blive hængende i op mod to timer, og man kan dermed blive smittet uden overhovedet at have været i nærheden af den smittede person. Mæslinger viser sig ved feber, forkølelse og overfølsomhed over for lys. Tre til fire dage ses et udslæt, som starter i ansigtet og bevæger sig ned over kroppen. En ud af 15 mæslingesmittede får mellemørebetændelse. Lungebetændelse ses en ud af 25 med mæslinger. Hjernebetændelse vil ses hos 1 ud af 2500 med mæslinger. Blodplademangel vil ses hos 1 ud af 3500 med mæslinger. I Danmark vil få børn takket være gode hospitalsforhold dø af mæslinger. Alligevel vil mæslinger koste en ud af 2.500-3.000 livet. Dødeligheden er væsentligt højere i udviklingslande: Her dør mellem en og fem ud af 100 mæslingetilfælde. (Kilde: Statens Serum Institut)

Tale om udbrud

Indtil videre har Statens Serum Institut været påpasselige med at vurdere, at der er tale om et egentligt mæslingeudbrud i Danmark. Men efter mandagens oplysning om, at to personer er blevet smittet med sygdommen, bekræfter instituttet nu, at Danmark er ramt af et landsdækkende udbrud.

- Det vurderes, at der nu cirkulerer mæslingevirus i Danmark, og vi kan forvente flere tilfælde i de kommende uger. Derfor vil SSI ikke længere omtale enkelte nye tilfælde i dette udbrud, men henviser i stedet til, at man holder sig opdateret på vores hjemmeside, siger Peter Henrik Andersen.

Personer, som ikke er immune mod mæslinger, bør være opmærksomme på symptomer på sygdommen i op til 18 dage efter mulig udsættelse for smitte, lyder det i pressemeddelelsen.

De typiske symptomer er høj feber, kraftig forkølelse, røde øjne, hoste og efter nogle dage med bedring på ny høj feber samt et rødt og prikket udslæt, som begynder i ansigtet og breder sig ned over kroppen.

I Danmark er vaccination mod mæslinger gratis for alle.

Mæslingeudbrud på skole i Odense

Nyt tilfælde af mæslinger i Danmark

Frygter nye mæslinge-udbrud

Kvinde og mand smittet med mæslinger på skiferie