Statens Serum Institut dybt uenig med WHO

Efter et par dage, hvor der er blevet sået alvorlig tvivl om den danske strategi mod coronavirus, forsøger en af de øverste ansvarlige for den danske indsats nu at forklare, hvorfor Danmark forsøger at afbøde epidemiens konsekvenser frem for at inddæmme smitten.

Det skriver Politiken fredag.

Kåre Mølbak, der er faglig direktør for Infektionsberedskab hos Statens Serum Institut, lægger samtidig ikke skjul på, at han er uenig i det budskab, der er strømmet fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Her er budskabet, at landende skal teste, teste og teste sig gennem epidemien.

De skal samtidig isolere alle syge og sætte deres kontakter i karantæne for at bryde smittekæderne.

- Så skubber vi bare problemet foran os, fordi denne virus er noget, som populationen skal igennem før eller siden, siger Kåre Mølbak, der også er overlæge i infektionsepidemiologi og professor ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet, til Politiken.

Det skal ske i et tempo, hvor sundhedsvæsnet ikke bliver sat under et så gevaldigt pres, at det ikke længere kan behandle samfundets mest syge borgere.

Epidemiens lov

Sådan som det ses i store europæiske lande som Italien og Spanien, der tilsammen har over halvdelen af verdens registrerede dødsofre for coronavirus.

Ifølge Kåre Mølbak skal de fleste af os før eller siden smittes med Covid-19. Det er epidemiens lov.

- Det er det, som er problemet med det, som WHO siger. De forestiller sig, at man kan inddæmme smitten, men det mener jeg er totalt passé, siger han til Politiken.

Statens Serum Institut vurderer, at smitten i bedste fald kan halveres som følge af de igangsatte tiltag.

Dermed vil epidemikurvens form flade ud, hvilket vil have en mærkbar effekt på belastningen af sundhedssystemet, lyder det i risikovurderingen.

Hvis vi derimod følger WHO’s anbefaling til punkt og prikke, opnår vi ifølge Kåre Mølbak ikke den samme flokimmunitet, hvor store dele af befolkningen bliver smittet under epidemiens første bølge og dermed bliver immune over for sygdommen.

Så risikerer vi, at næste bølge af epidemien til efteråret bliver så høj, at den skyller sundhedsvæsnet omkuld.

Politiken har forelagt hans pointer for WHO, som skriftligt har svaret:

- Ethvert land må træffe sine egne beslutninger ud fra sin egen risikovurdering og de gældende forhold, lyder det.