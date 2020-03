Statens Serum Institut: Hold afstand og aflys legeaftaler

Danskerne er igen og igen blevet opfordret til at holde afstand. Nu gælder det også børn, der eksempelvis er taget en tur på legepladsen.

Lægefaglig direktør på Statens Serum Institut Kaare Mølbak fortæller i DR-programmet 'Lægens bord', at legeaftaler bør aflyses.

Det skriver DR.

- De skal lytte til, hvad vores statsminister og dronning har sagt. Man skal holde afstand - og det gør børn ikke. Så derfor skal man aflyse legeaftalerne, sagde Kåre Mølbak i programmet ifølge DR.

Han gør det også klart, at nogle børn kan have for meget behov for at komme ud. Her opfordrer han til, at man laver en kort legeaftale, hvor børnene har afstand til hinanden.

Kåre Mølbak henviser til hovedreglen om, at man bør holde afstand.

Det afviger en smule fra den anvisning, som direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm præsenterede på et pressemøde torsdag eftermiddag. Her lød det, at raske børn må lege sammen ude i det fri.

- Raske børn kan lege med raske børn. Hvis børn er syge og børn er smittet, så skal de holde afstand både til andre børn og voksne, sagde Søren Brostrøm på pressemødet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meldte i sidste uge ud, at skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner skulle lukke i 14 dage fra mandag i denne uge.

Sundhedsmyndighederne har endnu ikke noget klart svar på, hvornår forældre kan sende deres børn i skole igen. Sundhedsstyrelsen fortalte også, at de er meget klogere på epidemien i næste uge.

Børn har ikke kunne undslå sig smitte med coronavirus. De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at Der er 12 børn under 10 år, der er konstateret smittet.

Tre børn har været eller er indlagt, men ingen har på nuværende tidspunkt en alvorlig infektion.