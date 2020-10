Statens Serum Institut: Mellem 90.000 og 130.000 havde haft coronavirus midt i august

I midten af august havde omkring 2,2 procent af den danske befolkning været smittet med covid-19.

Det er konklusionen på en undersøgelse af antistoffer hos befolkningen, som Statens Serum Institut gennemførte i uge 34-36, oplyser instituttet i en pressemeddelelse.

Omkring 18.000 blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, og heraf deltog en tredjedel af de inviterede. Og resultaterne viste altså, at 2,2 procent af deltagerne havde antistoffer mod covid-19 i blodet i midten af august.

På grund af en usikkerhed i beregningen anslår Statens Serum Institut, at mellem 1,8 og 2,6 procent af den samlede befolkning på det tidspunkt havde været. Det svarer til mellem 90.000 og 130.000 personer.

Ifølge de officielle opgørelser var omkring 15.000 personer registreret smittet i midten af august. Det tal er siden fordoblet.

Undersøgelsen bekræfter også den hidtidige antagelse, nemlig at det fortrinsvis er personer mellem 20 og 29 år, der har været smittet, og det er primært i Region Hovedstaden. Der er færrest smittede i Region Nordjylland ifølge undersøgelsen.

Halvdelen havde symptomer

De personer, der deltog i antistof-testen, blev også bedt om at svare på et spørgeskema. Blandt dem, der svarede, var det kun omkring halvdelen, der kunne mindes, at de havde været syge siden 1. februar. Derfor tyder det altså på, at det kun er omkring halvdelen af de smittede, der har haft symptomer.

Statens Serum Institut understreger, at der er usikkerheder i undersøgelsen, blandt andet fordi der er meget, man ikke ved om immunitet efter covid-19. Eksempelvis er det ikke sikkert, at alle, der har været smittet, får målbare antistoffer.

Styrelsen opfordrer derfor til, at man tolker resultaterne med forsigtighed, om end at de konkluderer, at indsatsen med at beskytte befolkningen mod smitte har fungeret godt, eftersom kun lidt over to procent har været smittet.