Statens Serum Institut udvikler lovende coronavaccine

En vaccine udviklet af Statens Serum Institut har vist lovende resultater på mus.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Vaccinen har fået navnet CoVAXIX, og man beskriver, at den har 'haft stor succes i forsøg med mus'.

Nu skal man til at teste den på aber.

Den kan muligvis blive klar til test på mennesker allerede i år.

Det er chefvirolog, professor og overlæge dr. med. Anders Fomsgaard, der har ledet udviklingen af den nye vaccine.

- Vaccinen fremkalder desuden celleimmunitet, der beskytter mod sygdom ved at eliminere virusinficerede celler. Det er meget ønskeligt for vacciner, men langt fra alle vacciner er i stand til det, siger Anders Fomsgaard i pressemeddelelsen.

Fremkalder antistoffer

Den har desuden vist, at den kan fremkalde antistoffer, der neutraliserer SARS-CoV-2 med samme styrke eller større styrke end de fleste mennesker, der er immune efter en veloverstået Covid-19 infektion, lyder det videre i pressemeddelelsen.

- Både neutraliserende antistoffer og celleimmunitet er vigtige for kroppens evne til at blokere og beskytte mod en fremtidig COVID-19 infektion. Og celleimmuniteten er afgørende for kroppens evne til at bremse virusproduktion og virusudskillelse, så man begrænser både COVID-19 sygdommen og gør, at man ikke smitter andre, siger Anders Fomsgaard.

Forbereder immunsystem

Rent teknisk er den nye vaccine en DNA-vaccine, hvilket vil sige, at man forbereder menneskers immunsystem til at kæmpe mod virus.

Det gør man ved at udsætte kroppen for en lille del af virus' overflade uden resten af virussen.

Samtidig betyder det, at der ikke er noget smitsom i vaccinen.

Opdateres ...