Statens skraldespand rykker ind hos bank: Krisemøde blandt ansatte

Der var larmende tavshed foran Københavns Andelskasses hovedkvarter ved Gammel Torv i København, da banken åbnede fredag morgen klokken ni.

Ikke en eneste kunde var mødt op, på trods af at det i går, torsdag, blev udmeldt, at andelskassen med øjeblikkelig virkning blev overtaget af det statsejede Finansiel Stabilitet - også kendt som 'statens skraldespand' - grundet mistanker om hvidvask.

Bag andelskassens lukkede døre blev der holdt krisemøde blandt de tilbageværende ansatte, efter at både direktionen og bestyrelsen i aftes fik sparket med øjeblikkelig virkning.

Ekstra Bladet forsøgte at komme ind og få en snak med andelskassen, men det lykkedes kun at komme i kontakt med advokat Camilla Lund, der er ansat i Finansiel Stabilitet, og som henviser til direktør Henrik Bjerre-Nielsen.

Den skandaleramte andelskasse vil snart ikke længere være at finde ved deres adresse på Gammel Torv, går alt efter planen, vil banken lukke om et halvt års tid. Foto: Olivia Loftlund

Intet at frygte - medmindre du er for rig

Ifølge direktør Henrik Bjerre-Nielsen er der da heller ikke nogen grund til bekymring for andelkassens kunder. Så længe man ikke har haft for mange penge i andelskassen.

- Hvis man har under 745.000 i andelskassen, er man dækket af indskydergarantien. Så kommer man ikke til at kunne mærke noget, udover at man selvfølgelig skal finde en ny bank, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvis man har mere end det, kan vi ikke sige noget med sikkerhed endnu. Det kommer an på værdisættelsen af andelskassen. Men dem, som er andelshavere og investorer, har tabt deres penge.

Københavns Andelskasse har længe været under mistanke for hvidvask og undersøges på nuværende tidspunkt, efter at Finanstilsynet i løbet af sommeren foretog en inspektion. Andelskassen har ofte været i Finanstilsynets søgelys og fik alene i 2017 30 påbud.

Finansiel Stabilitet har til opgave at sikre den danske økonomi blandt andet ved at afvikle selskaber med finansielle problemer.

Der er endnu ikke nogen endegyldig dato for hvornår andelskassen lukker, men sidst Finansiel Stabilitet overtog en andelskasse, tog den 'kontrollerede lukning' ifølge direktør Henrik Bjerre-Nielsen ca. et halvt år.