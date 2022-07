Statsadvokaten har talt: Kroejer slipper for straffesag

Statsadvokaten afviser endegyldigt at rejse en straffesag mod indehaveren af Sallingsund Færgekro, Jens-Peter Skov, der var anmeldt for at have voldtaget en 14-årig dreng på et offentligt toilet i Nykøbing Mors

Der bliver ingen straffesag mod indehaveren af Sallingsund Færgekro, Jens-Peter Skov, der var anmeldt til Midt- og Vestjyllands Politi for i september at have haft samleje og andet seksuelt forhold med en 14-årig dreng på et toilet på busterminalen i Nykøbing Mors mod drengens vilje.

Det står i dag klart, efter at Statsadvokaten har truffet afgørelse i sagen for anden gang.

- Ved min afgørelse har jeg især lagt vægt på, at der i denne sag er tale om modstridende forklaringer. Det må lægges til grund, at (den 14-årige dreng, red.) til politiet har forklaret skiftende om episoden på toilettet, herunder om optakten og anledningen til mødet med Jens-Peter Skov, ligesom han har forklaret skiftende om, hvad der er sket inde på toilettet, hvor (den 14-årige dreng, red.) føler sig udsat for en voldtægt, lyder det blandt andet i statsadvokatens afgørelse.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Baggrund

Sagen drejer sig om, at den på det tidspunkt 63-årige restauratør om morgenen 8. september havde sex med den på det tidspunkt 14-årige dreng, som han var kommet i kontakt med på dating-appen Grindr, på det pågældende toilet.

Sagen har fået medieomtale lokalt, fordi drengen altså mener, at der var tale om en voldtægt og derfor har meldt hændelsen til politiet som en sådan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Moderen (t.h.) til den 14-årige (t.v.) fortæller i dag til Ekstra Bladet, at familien er 'knust' over statsadvokatens afgørelse. Ekstra Bladet er bekendt med drengens identitet, men har, fordi han fortsat er mindreårig, valgt at anonymisere både ham og hans mor. Foto: Ernst van Norde

Midt- og Vestjyllands Politi har to gange lagt sagen ned, bl.a. som følge af manglende beviser for, at Jens-Peter Skov var klar over, at drengen var under den seksuelle lavalder. Første gang krævede Statsadvokaten, at sagen blev genoptaget, men denne gang har Statsadvokaten altså besluttet, at der ikke skal rejses tiltale.

Årsagen til, at det i offentligheden er kendt, at der var tale om Jens-Peter Skov, er, at han selv stod frem i Skive Folkeblad i forbindelse med politiets første lukning af sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Toilettet på busterminalen blev samme dag spærret af og undersøgt. Foto: Ernst van Norde

Ubeskriveligt svært at forstå

Jens-Peter Skov har erkendt at have haft samleje og andet seksuelt forhold med drengen, men har hele tiden stået fast på, at han havde oplyst sin alder til værende 20 år.

Drengen derimod forklarer, at han fortalte kroejeren, at han var 14 år.

Ekstra Bladet har torsdag været i kontakt med drengens mor, der fortæller, at de er knuste over afgørelsen.

Artiklen fortsætter under boksen ...

- Jeg havde virkelig håbet, at der ville blive rejst tiltale mod Jens-Peter Skov, efter det nu er kommet frem, at han har en kritisabel seksuel adfærd. Det eneste bare lidt opmuntrende er, at min søn har fået det bedre, efter at han har kunnet læse, at han ikke er det eneste offer for hans (Jens Peter Skovs, red.) seksualitet. Det har lettet min søns skyldfølelse, siger moren med henvisning til de mange afsløringer, Ekstra Bladet de seneste uger har bragt om netop Jens-Peter Skov.

- For mig som forælder er det ubeskriveligt svært at forstå, at en 63-årig mand kan erkende, at han har haft sex med mit 14-årige barn, uden at vi kan få domstolene til at tage stilling til, hvorvidt der var tale om et overgreb eller ej, når nu min søn fortæller, at han oplevede det sådan. Jeg kan simpelthen ikke begribe det, men vi kan jo intet gøre, siger hun med henvisning til, at statsadvokatens seneste afvisning af at rejse tiltale er ensbetydende med, at familiens klagemuligheder er udtømte.

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Jens-Peter Skov, der dog ikke har nogen kommentarer til sagen.