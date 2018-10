Statskasser plyndret for milliarder: Skide være med velfærden

Hvis man i dag støder ind i den snart 70-årige Hanno Berger i hans luksuseksil i Schweiz, vil de fleste sikkert tænke ' nydelig mand' og uanfægtet vandre videre.

Men den tysk-schweiziske advokat er ifølge anklagemyndigheden i hans hjemland særdeles interessant, da han er hjernen bag et trick, der har lænset statskassen i både Tyskland, men også Danmark og flere andre europæiske lande for milliarder.

Hanno Berger flygtede i 2012 til Schweiz, da han opdagede, at politiet var i gang med at ransage hans kontor og hjem i Frankfurt. Indtil da havde advokaten opbygget en lukrativ forretning, hvor han rådgav banker, investorer og andre med millioner på kistebunden til, hvordan de effektivt kunne suge formuer ud af samfundet.

Det skete med et udspekuleret skattetrick, der har kostet Danmark næsten 13 milliarder kroner. Og selv om Berger bestemt ikke alene har ansvaret for det over 400 milliarder kroner store tab, som samlet har ramt Europa, er han ifølge sin tidligere elev ganske central i sagen.

Frygter hævn

Eleven tør ikke stå frem af frygt for repressalier fra de meget magtfulde mennesker, han har hjulpet med at fælde. Alt vi ved om ham er, at han er tysk, uddannet advokat og arbejdede tæt sammen med Hanno Berger, indtil myndighederne fik nok og satte en kriminel undersøgelse i gang.

- Jeg har stoppet ' festen' for en masse mennesker med meget magt og penge, siger manden kaldet Benjamin Frey til det tyske journalistforum CORRECTIV. Det er dem, der har samlet journalister fra hele Europa til at oprulle sagen blandt andet i Danmark hos Politiken og DR.

- Forestil dig, at du sidder i en skyskraber i Frankfurt. Du kigger ned på mennesker, der oppefra ligner myrer.

- Vi kiggede ned og tænkte: Vi er de smarteste. Vi er genier. Og du er dum, lyder det fra Benjamin Frey.

Sådan virker tricket En række af bagmænd og storbanker har ifølge 19 europæiske medier - herunder DR og Politiken - snydt skattemyndigheder i Europa for 410 milliarder kroner. Som i skattesagen fra Danmark, hvor næsten 13 milliarder kroner er tabt, er det sket ved at udnytte den såkaldte udbytteskat, hvor udenlandske aktionærer har ret til at få deres skattebetaling retur. Problemet er bare, at milliarder er refunderet til talrige fiktive ejere af aktier, der blot var lånt ud til formålet. De mange milliarder til at fi-nansiere fifleriet er kommet fra lån og investeringer fra nogle af verdens største banker og velstående familier, der sammen med deres skatteadvokater og andre rådgivere har tjent formuer på tricket. Myndighederne forsøger nu at få de mange milliarder tilbage og bagmænd som Hanno Berger straffet.

Ingen moral

I sit arbejde for Hanno Berger, som han dengang betragtede som sin mentor og Godfather, fandt Frey hurtigt ud af, at der ikke var plads til moralske skrubler.

- Ved et møde blev vi opfordret til at gå, hvis man ikke kunne klare, at skattefidusen betød færre børnehaver i Tyskland.

- Ikke en eneste forlod rummet, erindrer Benjamin Frey.

At netop Hanno Berger skulle ende som en åbenlys skruppelløs advokat, er imidlertid overraskende, da han i flere år arbejdede som chef for skattemyndighedernes kontor i Frankfurt.

- Han var Tysklands mest frygtede skattemand, fortæller Frey.

Sådan præsenterer Hanno Berger sig selv. Siden 2012 har han dog levet i skjul i Schweiz, efter de tyske myndigheder kom på sporet af skatteadvokaten og hans lidt for kreative tricks. PRIVATFOTO

Sovet i timen

Men et milliontilbud fra et stort advokatfirma fik i 1996 Berger til at skifte side, og i stedet blev han nu landets værste skatteskurk.

Hanno Berger mener i dag ikke, at han har gjort noget forkert ved at rådgive andre til at forlange skatten tilbage flere gange for de samme aktieudbytter.

Ifølge ham er det myndighederne i Tyskland og andre lande, der har sovet i timen.

Det er ikke ulovligt at udnytte et skattehul, mener han.

Så mange penge er tabt Tyskland: 237,2 milliarder kroner. Frankrig: 127 milliarder kroner. Italien: 34 milliarder kroner. Danmark: 12,7 milliarder kroner. Belgien: 1,5 milliarder kroner. Kilder: Skattemyndighederne i de enkelte lande. For Tyskland og Frankrig indgår estimater på baggrund af udbetalinger af udbytteskat.

Perfekt forbrydelse

Den udlægning er myndighederne og hans tidligere elev Benjamin Frey dog meget uenig i.

- Det er organiseret kriminalitet, der er foregået i storbankernes kontorer, mener advokaten, der selv risikerer syv års fængsel, men håber på en mindre dom, fordi han nu samarbejder med politiet.

- Det her er jo som Fort Knox, der er blevet røvet, men meget bedre. Statskasserne var jo en uudtømmelig pengekasse, der ikke kunne løbe tør, siger Frey.

- Hvis der findes en perfekt forbrydelse, så er det denne.

