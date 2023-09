Statslige hjemmesider udsat for russisk cyberangreb

Datatilsynets hjemmeside har været nede i knap et døgn efter et russisk hackerangreb.

Det oplyser tilsynets kommunikationskonsulent Anders Due, som mandag eftermiddag kontaktede tilsynets it-leverandør om fejlen.

- Angrebet forårsagede en fysisk fejl i vores infrastruktur, som gjorde, at vi måtte genoprette stabil drift, lyder det fra leverandøren ifølge Anders Due.

Problemet var dog ikke blot begrænset til det danske datatilsyn.

Flere statslige hjemmesider blev mandag ramt af angrebet, der er et såkaldt dDoS-angreb.

Det oplyser leverandøren, som siger, at angrebene kommer fra den russiske gruppe NoName057 (16).

Et dDoS-angreb er et målrettet overbelastningsangreb, hvor personerne bag oversvømmer eksempelvis en server med forespørgsler. Det kan få serveren til at bryde sammen.

Et overbelastningsangreb er sjældent skadeligt på længere sigt.

Tirsdag middag er Datatilsynets hjemmeside oppe at køre igen. Det har ikke været muligt at få svar på, hvilke andre hjemmesider der har været ramt af angrebet ud over Datatilsynets.

Bornholms Tidende skriver tirsdag formiddag, at Trafikstyrelsens hjemmeside også er blevet lagt ned af et dDoS-angreb siden mandag eftermiddag.

Det betyder blandt andet, at man ikke kan tilgå Bornholms Lufthavns hjemmeside for at se afgange og ankomster. Trafikstyrelsen driver lufthavnens administration.