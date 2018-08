Statsligt selskab dropper støtte til Lars Løkke

Det statslige selskab Naviair, der leverer trafikstyring til luftfarten, dropper nu at betale partistøtte til blandt andet statsminister Lars Løkke Rasmussens Venstre.

Det fortæller selskabets kommunikationschef Bo Pedersen til Avisen.dk.

Hidtil har selskabet ifølge Avisen.dk betalt indirekte partistøtte til de Konservative, Radikale og Venstre. Men det er altså slut nu:

- Vi er ikke medlem af Dansk Industri af politiske grunde. Vi har naturligvis ingen partipolitiske holdninger, så det var en let beslutning at framelde os partistøtten, da vi blev opmærksomme på temaet, siger han.

Til Ekstra Bladet uddybet han:

- Vi finder ud af, at vi bidrager til den partistøtte, som DI giver. Da vi finder ud af det, tager vi det op på et direktionsmøde, og det tog ikke mere end et par minutter for os at træffe beslutningen om at det vil vi ikke deltage i, og det meddelte vi DI.

- Vi har ingen partipolitiske interesser. Naviair er sat i verden for at sørge for sikker og effektiv trafikstyring inden for luftfarten. Det fokuserer vi på, siger han.

Ekspert: Opfører sig som politisk parti

Gennem de seneste måneder er flere offentlige virksomheder blevet kritiseret for at melde sig ind i DI. Så sent som i juni måned oplevede DSB store problemer med, at deres ansatte meldte sig syge, efter transportvirksomheden havde meldt sig ind i DI og droppet alle overenskomster med lokomotivpersonalet.

Også hovedstadens forsyningsselskab Hofor er medlem af DI, der ifølge Avisen.dk arbejder for lavere sociale ydelser, offentlig nulvækst og fjernelse af topskatten.

Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, mener, at arbejdsgiverorganisationen har valgt side:

- Dansk Industri opfører sig som et politisk parti, der bare ikke stiller op til valg. Dansk Industri politiserer og intervenerer hele tiden i politikdannelsen, lød det dengang fra arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen - til trods for, at både DSB og HOFOR havde benyttet sig af den mulighed Dansk Industri giver virksomhederne for at fravælge partistøtten, siger han til avisen.

Bo Pedersen fortæller til Ekstra Bladet, at Naviair har meldt sig ind i DI for at netværke:

- Der blev lavet en brancheforening under DI , der hedder Dansk Luftfart, her er det relevant for os at være med, fordi vi er en af de største spillere i luftfarten i Danmark. Vi er altså med i DI for vores egen og luftfartens skyld, så vi kan give vores kunder og de rejsende den bedst mulige service og dermed skabe værdi for det danske samfund, siger han.

Op til den enkelte virksomhed

I DI fortæller direktør Kent Damsgaard, at det er op til den enkelte virksomhed, om den vil bidrage til partistøtte:

- Beslutninger omkring partistøtte er noget, som træffes af vores formandskab - altså vores øverste valgte ledelse. Men det er op til hver enkelt medlemsvirksomhed, om de ønsker at bidrage. En gang om året bliver de spurgt, om de vil bidrage til partistøtte, og hvis de ikke ønsker det, kan de vælge det fra, siger han.

Virksomheder, der fravælger at støtte partiøkonomisk, får ikke en lavere kontingent.

- Kontingentet lægger fast, men hvis der samlet set er mange virksomheder, som siger, at de ikke ønsker at bidrage til partistøtte, påvirker det den partistøtte, der gives, siger han.

Kent Damsgaard mener dog ikke, at DI arbejder som et politisk parti, siger han:

- Det er noget vrøvl, fordi vi arbejder uideologisk. Vi taler med alle partier om at sikre gode forhold og arbejdspladser for virksomheder i Danmark.

- Men I støtter jo bestemte partier:

- Ja, hvis der er nogle partier, som i højere grad går til valg på at styrke grundlaget for at skabe gode rammer for virksomheder i Danmark. Men i det daglige arbejder vi uideologisk – og i forhold til alle partier, siger han.