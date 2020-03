Statsminister i corona-ups

Erna Solberg var lige ved at glemme vigtig hygiejneregel på sit pressemøde

Tre vigtige hygiejneregler, der skal forhindre spredningen af coronasmitte, er blevet gentaget igen og igen på det seneste: Vask eller afsprit hænderne ofte, nys eller host ind i dit ærme, og undgå håndtryk.

Mange kan dog sikkert nikke genkendende til at glemme reglerne, da det falder ganske naturligt at for eksempel give håndtryk.

Det gælder ikke mindst den norske statsminister, Erna Solberg, som torsdag eftermiddag holdt et pressemøde, hvor hun præsenterede en nedlukning af store dele af det norske samfund.

Da pressemødet var slut ville statsministeren nemlig takke de øvrige medvirkende, og her var det nær gået galt for rullende kameraer.

På et hængende hår nåede Solberg dog at trække hånden til sig igen og dermed undgå kontakt, hvorefter hun kunne nøjes med at grine af situationen.

Se statsministeren glemme håndtryksreglen i videoen ovenfor.