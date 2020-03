Statsminister vil lønkompensere erhvervslivet

Regeringen vil lønkompensere virksomheder, så der sendes så få ansatte hjem som muligt, og så få som muligt bliver fyret.

- Vi har meget stor forståelse for, at man vil sende medarbejdere hjem, men lad være med at fyre dem, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde.

Derfor indfører regeringen en midlertidig ordning, som skal kompensere virksomheder, der holder igen med at fyre.

Ordningen er midlertidig og vil gælde fra 9. marts til 9. juni.

- Staten vil betale op til 75 procent af lønnen til privatansatte fyringstruede lønmodtagere.

- Nogle er blevet fyret, og andre virksomheder påtænker det, flere vil blive ramt de kommende dage, det er alvorligt. For mange er det ekstra urovækkende, at ingen kan sætte en slutdato på det her, det forstår jeg godt, siger statsministeren.

Krav om ferie

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå at kaste Danmark ud i en økonomisk krise som følge af corona. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde dansk erhvervsliv og lønmodtagere så meget ude af krisen som muligt.

Staten vil kompensere op til 23.000 kroner for fastansatte. For timelønnede dækker staten op til 90 procent af lønnen, op til 26.000 kroner.

Det er et krav, at medarbejderen skal holde fri fem dage - enten ferie eller afspadsering eller uden løn.

Status over syge og døde søndag middag Udover præsentationen af hjælpepakken til erhvervslivet giver statsministeren en status på antallet af indlagte og døde som følge af coronavirus. 28 danskere er indlagt, to af dem ligger på intensiv. To ældre, som var smittet med coronavirus, er døde. - Mine tanker går til de pårørende og de berørte, siger statsministeren. I alt er 864 personer søndag konstateret smittet med coronavirus i Danmark, oplyser Sundhedsstyrelsen. Tallet er dog ifølge statsministeren ikke dækkende for det reelle antal af smittede. Hun lægger ikke skjul på, at antallet af indlagte såvel som dødsfald vil stige den kommende tid. Vis mere Luk

Regeringen håber og har tillid til, at aftalen vil få bred opbakning i Folketinget, siger Mette Frederiksen.

- Jeg håber meget, at det her vil være en ordning, som titusindvis af medarbejdre vil få glæde af. Det bliver dyrt, men alternativet ville være værre, siger finansminister Nicolai Wammen (S), som varsler, at der vil komme flere initiativer.

Udover statsministeren og finansministeren er erhvervsminister Simon Kollerup (S), beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), administrerende direktør i Dansk Industri, DI, Lars Sandahl Sørensen, Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og administrerende direktør i Dansk Erhverv og tidligere konservativ minister, Brian Mikkelsen, repræsenteret på pressemødet.

- Ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære løsninger. Det er ikke en løsning, der løser alle problemstillinger, men det er en min klare overbevisning, at aftalen er et stort bidrag til at give tryghed i den her svære situation, siger Lizette Risgaard.