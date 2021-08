Statsministeriet indkalder til pressemøde om coronasituationen. Det finder sted klokken 14, fremgår det af en pressemeddelelse.

På mødet deltager statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Derudover deltager direktøren for Statens Serum Institut, Henrik Ullum. Også Torben M. Andersen, der er formand for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark, deltager i pressemødet.