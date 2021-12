Statsministeren hvæser af Joachim B.: - Vi har forstået spørgsmålet

Forundringen var stor i Spejlsalen i Statsministeriet, da Mette Frederiksen (S) og repræsentanter fra myndighederne kunne fortælle, at Danmark egentlig var 'godt forberedt' på den stigende smitte blandt den danske befolkning.

Den var særligt stor hos Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen, der mindede statsministeren og Søren Brostrøm om, at sundhedsvæsnet i denne periode har nedsat kapaciteten på alle deres risikovurderinger i forhold til den tilsvarende situation sidste år.

Det vil sige, at der i år skal langt færre corona-indlæggelser til, før operationer for kræftpatienter og hjertepatienter vil blive udsat.

- Du siger, I var forberedte, men det tyder da på, at I har været enormt uforberedte på noget, som vel var ret sandsynligt ville ske, spørger Joachim B. Olsen, der var Ekstra Bladets udsendte ved onsdagens pressemøde.

- Mit indtryk er, at myndighederne var godt forberedte, svarer Mette Frederiksen inden hun gør klar til at sende henvendelsen videre til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Statsministerens gentagelse af den gode forberedelse ville Joachim B. Olsen ikke høre på, og han gentog derfor sit spørgsmål.

- Jeg har bare svært ved at forstå, hvordan man kan sige, at man er forberedt på noget, når man samtidigt nedjusterer de tal for, hvor mange man kan have indlagt, før man må man udsætte andre operationer?

Den store ivrighed fra spørgeren faldt ikke i Statsministerens smag.

- Jeg tror, vi har forstået spørgsmålet, hvæsede hun tilbage til sin tidligere kollega i Folketinget.

Det lod dog ikke til at være gået hundrede procent igennem hos Brostrøm.

- Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål.

Det holdt ham dog ikke fra at give det et forsøg alligevel.

- Det danske sygehusvæsen desværre har en anden og mindre robusthed end vi havde sidste vinter af mange forskellige grunde, det er det, vi justerer ind efter.

- Jeg køber ikke præmissen for dit spørgsmål. For vi har netop været forberedte. Det har vi været helt fra sommerferien og også før det. Hvor vi løbende har haft og justeret vores planer for sygehuskapaciteten. I afventning af, at der kunne komme øget smitte til vinter. svarer Søren Borstrøm.

Udvekslingen mellem de tre kan ses øverst i videoefeltet.