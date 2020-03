Statsministeren indkalder til pressemøde

Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet mandag 23. marts kl. 15 om covid-19 i Danmark.

Det er ikke yderligere specificeret, hvad statsministeren har tænkt sig sige på pressemødet.

De danske myndigheder har tidligt i coronakrisen meldt ud, at man på alle hverdage vil forsøge at holde et pressemøde, hvor offentligheden orienteres om status og myndighedernes nye tiltag i kampen mod pandemien.

