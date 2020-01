Statsministeren til Tønderpigen: Vi har svigtet

Zandra efter at have læst Mettes brev: Du har ikke prøvet det på egen krop

Ud over at være glad for at have fået svar, er Zandra Berthelsen ikke synderligt imponeret over Mette Frederiksens svar på hendes brev.

- Jeg kan godt forstå, hvorfor du (Mette Frederiksen, red.) svarer, som du gør. Du har jo ikke prøvet anbringelsessystemet, som du lovgiver omkring, på egen krop.

Tilbud står ved magt

- Tak, fordi du giver tid til at svare alligevel. En ting undrer mig dog:hvorfor er din interesse for anbragtes vilkår ikke større end det du giver udtryk for i brevet?

- Det undrer mig også, at mit forslag om at mødes til en kop kaffe slet ikke bliver kommenteret. Mit tilbud står stadig ved magt, hvis hun skulle ombestemme sig.