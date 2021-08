Statsministeren vil mandag give status på corona i Danmark

Statsminister Mette Frederiksen (S) indkalder mandag til pressemøde, hvor hun vil give en status på coronasituationen i Danmark.

Pressemødet finder sted klokken 14 i Statsministeriet, fremgår det af en indkaldelse til mødet.

Det er første gang siden 24. februar, at der afholdes et statuspressemøde om coronasituationen i Statsministeriet.

På mødet deltager foruden statsministeren sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Derudover deltager også Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI), og professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet.

Han er formand for ekspertgruppen om en langsigtet strategi for et genåbnet Danmark, der blev nedsat i maj.

Gruppen rådgiver regeringen og de enkelte ministerier inden for blandt andet smittehåndtering og konsekvenserne for økonomien.

Blandt andet har den skullet kigge på, hvordan Danmark kan blive bedre rustet til en fremtidig epidemi.

Også SSI's forrige direktør, Kåre Mølbak, og Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, er med i gruppen.

Den består derudover af Michael Svarer, professor i økonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand, og Astrid Iversen. Hun er professor i virologi og immunologi ved University of Oxford i Storbritannien.

Da gruppen blev nedsat, var arbejdet sat til som udgangspunkt at løbe frem til og med august 2021.

Den seneste tid er antallet af daglige nye registrerede smittede steget, efter at antallet i juni flere dage lå på under 200.

De nyeste smittetal viste søndag, at der var registreret yderligere 720 tilfælde i Danmark. De syv foregående dage blev der registreret mellem 850 og knap 1200 nye smittede om dagen.

Det er dog langt fra toppen i december, hvor over 4000 danskere blev registreret smittet på én dag. I december blev der testet langt mere end i dag, ligesom ingen endnu var vaccineret.

Søndag var 124 smittede indlagt på de danske hospitaler. Det var det højeste siden først i juni, men milevidt fra antallet i januar.

Her toppede antallet af indlagte 4. januar, hvor 964 smittede var indlagt.