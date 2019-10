Statsoverhoved afsløret i skandalesag: Gav over 100 millioner til model

Premierminister af Libanon Saad Hariri er blevet afsløret i at have givet flere millioner dollars til en Sydafrikansk model, han har mødt på Seychellerne i 2013

En noget vanvittig sag har i dag ramt forsiderne rundt omkring i verden, efter at New York Times har afsløret, at statsoverhovedet i Libanon, Saad Hariri, har givet mere end 16 millioner dollars, svarende til over 100 millioner danske kroner, til en model, der fortæller, at de har haft et romantisk forhold.

Det har avisen kunnet bekræfte efter at have fået aktindsigt i dokumenter fra retten i Sydafrika, hvor modellen Candice van der Merwe er indblandet i en skattesag.

Ifølge dokumenterne sendte premierministeren pengene tilbage i 2013, hvor han ikke besad embedet som statsoverhoved, og han har umiddelbart ikke brudt nogle love, hverken libanesiske eller sydafrikanske.

Afsløringen er dog kommet på et rigtig dårlig tidspunkt for Saad Hariri, der lige nu kæmper med økonomiske problemer i landet.

Den 49-årige mand, der er gift og far til tre, mødte modellen Candice van der Merwe på Seychellerne for seks år siden.

Saad Hariri er gift med tre børn. Foto: AP

Sendte penge over to år

Efter mødet startede han med at sende 15.3 millioner dollars og året efter, sendte han en million mere.

I dokumenterne fortæller modellen, at hun kom til et resort på Seychellerne, da hun var 19 år gammel. The Plantation Club blev ifølge hende ofte besøgt af nogen af de rigeste privatpersoner i verden.

Hun fortalte, at modellerne ofte blev fløjet hen til stedet, fordi de gav noget glamour og eksklusivitet til festerne på hotellet.

Ifølge andre dokumenter, som New York Times har fået indsigt i, sagsøger Candice van der Merwe den sydafrikanske stat for at undersøge hendes rigdom.

Det har nemlig haft store konsekvenser for hende, og hun har angiveligt været nødt til at sælge ejendomme og flere ejendele, efter staten er begyndt at efterforske hendes økonomi.

I retten har hun fortalt, at hun ikke længere har et forhold til Saad Hariri.