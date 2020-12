Statue mister hovedet

Statuen 'I am Queen Mary' har mistet sit hoved under søndagens blæsevejr

Mange forbipasserende langs Københavns Havn spærrede øjnene op, da de mandag gik tur langs vandet bag Amalienborg.

Den cirka syv meter høje statue 'I am Queen Mary', der står lige ned til vandet, har nemlig mistet hovedet og en større del af den trone, der dannede bagsiden af statuen.

Det er sket under det kraftige blæsevejr, der bevægede sig over Danmark søndag med vindstød af op til stormstyrke.

Det bekræfter en af kunstnerne bag statuen, Jeanette Ehlers, over for Ekstra Bladet.

Også bagsiden er blæst af og ligger nu bag ved statuen. Foto: Anton Unger

Rejser penge

'I am Queen Mary' er lavet af overfladebehandlet flamingo og står der midlertidigt, imens der rejses penge til en bronzestøbning af værket.

Statuen er det første mindesmærke over Danmarks kolonihistorie og blev indviet i 2018 i forbindelse med 100-året for salget af de Dansk-Vestindiske Øer. Ifølge hjemmesiden om statuen skal "I am Queen Mary" være med til at italesætte Danmarks rolle som slavenation.

Queen Mary, hvis borgerlige navn var Mary Leticia Thomas, var med til at lede et oprør mod de danske slaveejere på St. Croix i 1878. Opgøret fik navnet 'Fireburn', og Mary Leitcia Thomas blev sammen med tre andre kvinder sendt til Danmark for at udstå en fængselsstraf som straf for deres deltagelse i oprøret.

Udover Jeanette Ehlers, står også kunstneren La Vaughn Belle bag værket.