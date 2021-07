Statuer og kirker angrebet efter fund af døde børn

Canada har været på den anden ende, efter at flere hundrede døde børn er fundet i forskellige massegrave ved tidligere skoler for landets indfødte børn.

På canadiernes nationaldag Canada Day betød det flere demonstrationer landet over. I Winnepeg var det statuer af de britiske dronninger Victoria og Elizabeth den 2., der måtte betale prisen for demonstranternes vrede.

Det skriver The Guardian.

Demonstranterne væltede de to statuer og hældte en masse maling ud over dem, mens de efterlod et skilt med påskriften: 'Vi var børn engang. Få dem hjem' med henvisning til de døde børn, som kunne gemme sig i andre massegrave ved andre tidligere skoler.

De to britiske regenter ses som repræsentanter for landets kolonisering og væltes i protest over, at man i det 19. og 20. århundrede fjernede indfødte børn og placerede dem på skoler, hvor de skulle 'lære' canadisk kultur.

Demonstranterne efterlod den væltede dronning Victoria-statue tildækket med små røde håndaftryk,

Demonstranter væltede statue af den tidligere britiske dronning Victoria og dækkede hende til med maling. Foto: Shannon Van Raes/Reuters/Ritzau Scanpix

Angreb på flere kirker

Kongehuset er ikke de eneste, som har fået vreden at føle oven på de tragiske fund.

De tidligere skoler blev dengang drevet af religiøse grupper. Vreden har derfor også ramt kirker i den canadiske provins Alberta.

I skrivende stund er ti kirker blevet vandaliseret. Også på kirkernes facade har de farvede håndaftryk været at finde, skriver BBC. Ligesom tallet '215' er blevet påskrevet til påmindelse om de 215 døde børn, der blev fundet i Kamloops Indian Residential School i provinsen British Columbia.

Det canadiske politi kæder angrebene sammen med den store vrede, der hersker i landet.

Også i British Columbia er fire katolske kirker indtil videre brændt ned, og ifølge BBC bliver de brande efterforsket som værende mistænkelige, da de kom i kølvandet på fundet af de oprindelige grave.

De markante protester har fået Canadas øverste leders opmærksomhed.

- De forfærdelige fund af jordiske rester fra de hundrede børn på tidligere skoler i British Columbia og Saskatchewan har presset os til at tænke over vores lands historiske fejltrin, og de uretfærdigheder, der stadig findes for det indfødte folk og mange andre i Canada.

- Vi må være ærlige med os selv om vores fortid, sagde Canadas premierminister Justin Trudeau som reaktion på landets mange demonstrationer på nationaldagen ifølge The Guardian.