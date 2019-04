Steffanie deler skræmmende billede: Derfor fortjener mødre alt

En kvindes virale billede siger bedre end ord, hvad fødende kvinder verden over går igennem

'Det her er grunden til, at vi fortjener alt', lyder de rammende ord fra Steffanie Christi'an fra Detroit i den amerikanske stat Michigan.

Til teksten, som hun har lagt op på Facebook, følger et billede, der bedre end tusindvis af ord beskriver smerten, de fleste kvinder gennemgår ved en fødsel.

'Det er sådan 10 centimeters udvidelse ser ud', skriver Steffanie Christi'an til billedet.

Opslaget har på et par uger spredt sig som en steppebrand på det sociale medie, og det har affødt et hav af kommentarer, hvor flere kvinder næsten genovervejer, om de nogensinde vil føde et barn.

'Jeg får brug for en epiduralblokade bare af at kigge på det her billede. Min krop har gjort det tre gange! Kvinder er mirakler!' skriver en Faceboook-bruger, mens en anden kommentar lyder:

'Jeg skal ALDRIG have børn!'

Billedet komme oprindeligt fra Facebook-siden SCV Birth Center, der delte det tidligere i april måned, med teksten 'Whelp - sådan ser 10 centimeter ud - helt perfekt til det lille hoved'. Også her er det skræmmende billede blevet flittigt delt.