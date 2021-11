Steg 2400 procent: Kryptovaluta kollapset

I sidste uge var en ny kryptovaluta baseret på den populære Netflix-serie 'Squid Game' i høj kurs. Kursen på kryptovalutaen 'SQUID' var fra torsdag til fredag steget med 2400 procent.

Få dage senere er 'SQUID' nu kollapset, i hvad der ligner et svindelnummer. Kursen er således 99,99 procent mindre værd, end den var i weekenden.

Det skriver BBC.

Allerede da kursen steg, var eksperter ude at advare imod den nye valuta, da købere ikke havde mulighed for at sælge deres aktiver igen.

'Squid Game' blev set af 142 millioner husholdninger i de første fire uger efter premieren og er dermed den mest sete Netflix-serie nogensinde. Foto: Netflix

Pas på

- Det er en af de mange svindelnumre, hvor naive investorer tiltrækkes og udnyttes af ondsindede kryptopromotorer, siger professor i økonomi på Cornell University Eswar Prasad til BBC

Ifølge Prasad skal købere af kryptovaluta være ekstremt opmærksomme på ikke at blive snydt, når man handler med kryptovaluta, da der nærmest ikke er nogen form for tilsyn af valutaerne.

Økonomiprofessoren fortæller desuden, at denne form for kursmanipulation, hvor investorer bliver tiltrukket af at kunne ride med på en bølge for hurtig profit, er udbredt inde for kryptoverdenen.

I serien 'Squid Game' følger man en gruppe gældsramte mennesker, som dyster mod hinanden om en enorm pengepræmie og med livet som indsats.