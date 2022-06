Steiner-institution tvangslukket

Den har været helt gal på Rudolf Steiner-institutionen Morgenfruen, der er en børnehave og vuggestue i Aalborg. Eller det var en institution i Aalborg.

Stedet blev tvangslukket 16. maj, efter at samtlige 15 tilsynsbesøg var endt ud med, at den tilsynsførende udtrykte bekymring. De tilsynsførende var især bekymret for de uengagerede pædagoger.

Det skriver TV2nord.

Institutionen fik hårde ord med på vejen, da man officielt valgte at lukke Morgenfruen

'Børnene får ikke den nødvendige og tilstrækkelige stimulation, som er nødvendig for deres udvikling. Den observerede pædagogiske praksis opfylder åbenlyst ikke kravene i dagtilbudsloven (...) Børnene er i et pasningstilbud, som på sigt er enten skadeligt for dem eller ikke understøtter deres udvikling som påkrævet,' står der i afgørelsen.

Grove anklager

Forældre har klaget over manglende struktur og pædagoger, der virkede ligeglade, men her stopper møgsagerne dog ikke for det tidligere pasningstilbud. Der er også kommet to anklager til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, der handler om seksuelt misbrug mod den tidligere pædagogiske leder i insitutionen.

Institutionen var privat-ejet og nomineret til 30 børn.