Stemte 3000 gange på sig selv: Nu er han helt færdig

Flemming Strøm er færdig som vicedirektør i boligadministrationsselskabet KAB.

Det oplyser KAB på deres hjemmeside.

Desuden er han blevet bedt om at fratræde sine poster som formand i Bolind A/S og som repræsentant i Forenet Kredit.

Det sker, efter det er kommet frem, at Flemming Strøm i forbindelse med valget til bestyrelsen i elnet-selskabet Radius formåede at stemme omkring 3000 gange på sig selv.

Processen omkring valget blev forelagt for KAB's bestyrelse mandag, og herefter var konklusionen for bestyrelsen helt klar: Det, der var foregået, var ikke acceptabelt.

- KAB’s bestyrelse har nu haft lejlighed til at drøfte det samlede forløb omkring valget til Radius. På den baggrund har bestyrelsen indgået aftale med Flemming Strøm om, at han fratræder som viceadministrerende direktør, siger John Olsen, der er formand for KAB's bestyrelse.

Sådan stemte Flemming strøm 3000 gange på sig selv Flemming Strøm kom ind i Radius' bestyrelse med 3500 stemmer, kun overgået af Enhedslistens Pelle Dragsted, der fik 9000. Af de 3500 er cirka 3000 stemmer blevet indsamlet ved denne metode:



Han havde adgang til tusindvis af målernumre i kraft af sit virke som vicedirektør i KAB, der med sine 60.000 boliger i Hovedstadsregionen er landets største administrationsselskab for almene boliger. Han fik udleveret lister med fællesmålernumre fra KAB's tekniske afdeling, hvorefter han fik kontorpersonalet til at stemme på sig med målernumrene på Radius' hjemmeside.

Beslutningen kommer en uge efter, at KAB ligeledes fik Flemming Strøm til at trække sig fra den post i Radius' bestyrelse, som han altså på uretmæssig vis havde fået.

Flemming Strøm har da også været hurtig til at indrømme, at man burde have orienteret bestyrelserne rundt om i boligforeningerne, inden man brugte beboernes stemmer uden deres vidende.

'Min intention er – og har hele tiden været – at varetage beboernes interesse i et selskab, der er leverandør til rigtigt mange af boligorganisationerne i KAB-fællesskabet. Men en mail til organisationsbestyrelserne ville have sikret et klarere mandat,' har det tidligere lydt i en pressemeddelelse fra KAB.

