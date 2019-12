Stenalderpiges komplette dna genskabt fra tyggegummi

Et hold danske forskere har som de første i verden kortlagt en persons dna ud fra spytrester i et oldgammelt stykke tyggegummi i form af et stykke beg.

Det har ført frem til et ret præcist billede af en pige, som levede for 5700 år siden og gnaskede på dette stykke beg i det sydlige Danmark.

Det skriver Videnskab.dk.

Begklumpen er fundet i forbindelse med udgravningerne til den nye Femern-forbindelse ved Lolland.

- Det er helt vildt, at man kan få så meget information ud af en enkelt begklump.

- Vi var alle sammen meget overraskede over, at dna'et var så velbevaret, siger Theis Jensen, postdoc på Globe Institute ved Københavns Universitet og førsteforfatter på et studie om opdagelsen, til Videnskab.dk.

Beg er en slags tjære udvundet af opvarmet birkebark, som mennesker har brugt som en slags lim i redskaber i hundredtusindvis af år.

Det er dog aldrig sket før, at et helt genom - altså et komplet billede af et menneskes dna - er trukket ud af andet end menneskerester såsom knogler eller tænder.

Af analysen fremgår det, at pigen, som forskerne har døbt "Lola", sandsynligvis havde mørk hud, mørkt hår og blå øjne.

Den viser også, at pigen genetisk set er tættere beslægtet med jægersamlere fra det europæiske fastland end med datidens skandinaviske folk eller bønder.

Stenalderpigens dna er samtidig det ældste, der nogensinde er frembragt fra dansk jord.

- Det geniale ved det her er, at begklumper ser ud til at blive bevaret enormt godt, også fra perioder hvor vi ikke har menneskeknogler.

- Og der må være tygget på tusindvis af begklumper op gennem tiden. Det giver os mulighed for at få en helt anden opløsning til vores billede af menneskets historie, end vi har kunnet tidligere, siger Theis Jensen til Videnskab.dk.

Studiet med opdagelsen er netop udgivet i tidsskriftet Nature Communications og er lavet i samarbejde med Nationalmuseet, DTU, Museum Lolland-Falster og University of York i England.