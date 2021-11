Steve Bannon tiltalt for at afvise at vidne om stormløb

Ekspræsident Donald Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon er ved en storjury blevet tiltalt for at nægte at vidne for Kongressen om stormløbet mod kongresbygningen 6. januar i år.

Det meddeler det amerikanske justitsministerium.

Bannon skal retsforfølges for to tilfælde af foragt - dels for at ignorere stævninger og dels for at undlade at udlevere dokumenter til kongresudvalget.

Hver anklagepunkt har en strafferamme, der går fra en måned til et års fængsel.

Hans tiltale er offentliggjort, kun få timer efter at Trumps tidligere stabschef Mark Meadows nægtede at møde op til en vidneforklaring foran udvalget efter at være blevet stævnet.

Efterforskere mener, at Bannon og Mark Meadows kan være besiddelse af information om forbindelser mellem Det Hvide Hus og Trump-støtter, der trængte ind i kongresbygningen.

6. januar var medlemmerne af Kongressen og daværende vicepræsident Mike Pence samlet for formelt at godkende valgmandsstemmerne fra de enkelte delstater. Det var den formelle godkendelse af Joe Bidens sejr over Donald Trump ved præsidentvalget.

Stormløbet var det værste angreb mod en amerikansk regeringsinstans siden 1812. Og det er den eneste gang i USA's historie, at der ikke har fundet en fredelig magtoverdragelse sted.

Fem personer mistede livet, og godkendelsen blev forsinket med flere timer.

Ifølge kongresudvalget har Steve Bannon relevant information, der kan hjælpe med at forstå, hvordan angrebet gik til.

Udvalget stævnede den tidligere chefstrateg 23. september. Han var blandt de første ud af mange, der er blevet indkaldt for at vidne om stormløbet.

Donald Trump gav i timerne før stormløbet en opildnende tale i Washington D.C., hvor han gentog sine ubeviste påstande om, at valgsejren blev stjålet fra ham på grund af svindel.

Her opfordrede han blandt andet sine støtter til at gå mod Kongressen og 'kæmpe som gale' og 'stoppe tyveriet'.

Næsten 700 mennesker er blevet sigtet af politiet efter stormløbet.