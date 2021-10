Stewardesser smider tøjet i protest

Stewardessernes protest kan ses i videoen over artiklen

De smider uniformen i protest, før den bliver taget fra dem for altid.

Det italienske luftfartsselskab Alitalia har efter flere års finansielle problemer måtte overgive sig. Selskabet er siden 15. oktober blevet til ITA Airways. Det har betydet, at de er gået fra 110 fly til 52, mens de ligeledes har skåret antallet af medarbejdere fra 10.000 til 2800.

Det skriver Aviation24.be, som videre nævner, at en del af de tilbageværende ansatte er blevet hyret på ringere vilkår end tidligere.

De store nedskæringer er faldet de tidligere stewardesser hos Alitalia for brystet, og de luftede deres uniform og utilfredshed med nedskæringerne til en større protest i Rom.

- Vi er Alitalia, synger stewardesserne på pladsen, inden de begiver sig ud i en langsom afklædning af den uniform de har båret for Alitalia.

- Uniformen repræsenterer en del af os. Når de tager den fra os, tager de alt. Vi er her for at udtrykke solidaritet med vores kolleger, som blev kontaktet af ITA Airways og tvunget til at underskrive ydmygende kontrakter, siger stewardesse Cristina Poggesi til EuroNews.

Det er den seneste i en række af protester, som har fulgt efter offentliggørelsen af overtagelsen og nedskæringerne i luftfartsselskabet.