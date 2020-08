Stigende smitte i Silkeborg: Hele Jeanettes familie skulle testes

En forfærdelig oplevelse, siger Jeanette Juul Andersen om at skulle teste sine børn ved et drive-in testcenter. Det sker efter stigende smittetal i Silkeborg

Coronasmitten blomstrede for nyligt op i Silkeborg. Særligt i boligområdet ved Resedavej opstod der lokalsmitte, og mundbind er allerede et krav i offentlig transport i byen.

Et midlertidigt testcenter er nu opstillet midt i området, og hverdagen for beboerne har hurtigt lukket sig mere i.

Jeanette Juul Andersen bor i en lejlighed i boligområdet med sin mand og sine fire børn. Hun måtte holde børnene hjemme, da de havde været i kontakt med et andet smittet barn, og de måtte alle testes.

En oplevelse, hun beskriver som forfærdelig.

Jeanette Juul Andersen, hendes mand, Nisar Ahmed, og hendes datter. Foto: Ernst van Norde

- Jeg tudede på vejen hjem

Den lille lejlighed ligger i starten af boligkvarteret ved Resedavej. En hvid ventilator er placeret midt i stuen, og døren til altanen står åben. Familiens vasketøj hænger på række på et hvidt tøjstativ. Udenfor summer lyden af sommer over det grønne areal mellem boligblokkene.

Jeanette Juul Andersen tænder ventilatoren, mens vi snakker.

- Jeg tudede på vejen hjem. Jeg synes, at det var helt forfærdeligt, siger hun.

Børnene måtte ikke møde i institutionerne, fordi de havde leget med et barn, der var testet positiv, og derfor skulle de alle sammen testes.

Der ligger et midlertidigt testcenter lige ved siden af lejligheden, men der kunne kun de voksne og ikke børnene blive testet.

Derfor skulle familien i stedet hele vejen til drive-in testcentret ved Regionshospitalet i Viborg.

- Det fungerer bare ikke med små børn. Jeg følte mig virkelig presset til at skulle holde min søn og åbne hans mund. Han ville jo ikke. De kommer hen til bilen med den pind, og så regner de med, at små børn bare åbner munden. Det gør de jo ikke altid. Så det var ikke en rar oplevelse, siger moderen.

Der er blevet placeret et testcenter midt i boligområdet ved Resedavej i Silkeborg. Foto: Ernst van Norde

Svært at være i en lejlighed

Den mere normale hverdag efter coronanedlukningen fik et lille tilbagetog efter stigningen af smittede tog til i Silkeborg. Familien måtte isolere sig lidt igen, indtil de fik svar på børnenes test, hvilket ikke var en nem øvelse i en lejlighed.

- Vi har jo været halvt isoleret her. Det er da hårdt i en lejlighed. Jeg ville da ønske, at jeg boede i hus med en have og en trampolin. Børnene keder sig, og det er varmt. Man tager nok mere ud, fordi at der ikke er særlig meget at lave i en lejlighed. Folk bor jo også tættere her.

Alle tests var heldigvis negative.

Der har i flere dage været kø ude foran familiens altan, da folk skulle testes i det nyopsatte testcenter. Foto: Ernst van Norde

Etnicitet er ikke det vigtige

Datteren kravler rundt i den grå sofa med blikket flakkende mellem sin mor og de maskerede mænd, der nu interviewer hendes forældre.

Børnenes far er somalier. Naboerne er en somalisk familie. Men Jeanette mener ikke, at etnicitet er det afgørende i forhold til smittespredningen.

- Jeg kender mange somaliere, og jeg synes ikke, at de tager mindre afstand, end alle mulige andre nationaliteter gør.

Hun beskriver, at naboerne har en større familie, og der naturligvis er en større risiko for, at flere bliver smittet, hvis en af dem får det. Men hun mener ikke, at de er dårligere til at følge retningslinjerne.

- Jeg synes snakken om etnicitet er synd. Det går mine somaliske veninder rigtig meget på. Men sådan er det jo. De er vant til det. Hvis der er fattigdom, så skal man finde nogle at give skylden. Hvis der er katastrofer, skal man finde nogle. Det er virkelig ærgerligt.