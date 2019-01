Stigende vandstande i det sydlige Danmark: - Det er selvfølgelig kritisk

Her er syv råd fra Sundhedsstyrelsen, som kan hjælpe dig med at håndtere, hvis uheldet er ude, og dit hjem bliver oversvømmet.

Indeklima og kældre

Er der trængt vand ind i din kælder eller andre rum, skal du først og fremmest fjerne vandet. Det kan du eksempelvis gøre med en pumpe. Er rummene våde, bør du undgå at opholde dig der længere tid af gangen – særligt hvis der er tale om kloakvand.

Affugtning

Når vandet er fjernet, er det vigtigt, at kælderen tørrer ordentligt. Luft ud og skab gennemtræk og/eller anskaf dig en affugter, så du undgår, der kommer skimmelsvamp.

Rengøring

Vand i oversvømmede kældre og andre rum kan være forurenet med kloakvand. Er der kloakvand i vandet, bør du overlade rengøringen til et professionelt rengøringsselskab. Vælger du alligevel selv at gøre din kælder med kloakvand ren, bør du bruge gummistøvler og langskaftede gummihandsker og være særligt opmærksom på, at sår ikke kommer i kontakt med vandet. Tøjet, du har haft på under rengøringen, bør du vaske ved en høj temperatur eller smide tøjet ud.

Privat tøjvask

Sørg for at vaske dit tøj ved minimum 80 grader, hvis det er forurenet med kloakvand. Vil du reducere smittefaren yderligere, kan du benytte dig af vaskemiddel med blegemiddel, bruge tørretumbler og hænge tøjet ud i solskin (UV-lys).

Indbo

Vælger du selv at gøre dit indbo rent, er det en god idé at tage en snak med en professionel eller dit forsikringsselskab og få gode råd om den bedst mulige fremgangsmåde, og hvordan du bedst beskytter dig selv.

Haver

Slam og aflejringer efter oversvømmelser udgør som regel ikke en sundhedsfare i haver. Hvis der har været kloakvand i oversvømmelsen, er det vigtigt, at du følger de anbefalinger for rengøring, der står beskrevet. Du kan overveje at fjerne slammet, da lugten kan være generende, hvis det bliver liggende i længere tid. Når vandet er væk, kan du med fordel spule eller vande de områder, hvor du opholder dig. Så mindsker du forureningen på overfladen. Og har du små børn, bør de undgå at lege og opholde sig på forurenet jord.

Køkkenhaver

Hvis du har grøntsager i haven, som har været i kontakt med kloakvand, skal de koges, før du spiser dem. Nogle grøntsager som eksempelvis salat kan ikke koges og bør derfor smides ud.

Kilde: Sundhedsstyrelsen