Stigning i forsøg på hackerangreb: Udnytter folks frygt for coronavirus

I hele verden oplever man lige nu en stigning af hackere, der sender såkaldte 'phishing mails’, hvor de i mange tilfælde oplyser om coronavirus, og hvordan man kan undgå at blive smittet.

I de mails er der links, som man skal klikke på for at hente mere information, og klikker man videre ind på de links, kan hackeren i værste tilfælde opnå kontrol over ens it-system eller få fingre i ens privatoplysninger.

Fakta om 'Phishing' Phishing er et internetfænomen, hvor svindlere forsøger at franarre godtroende internetbrugere eller virksomheder personoplysninger, herunder brugernavn, adgangskode, kreditkort eller netbanksoplysninger. Det sker typisk ved at brugeren får tilsendt en e-mail eller en direkte besked på Twitter, hvis indhold forsøger at få brugeren til at indsende sine oplysninger pr. e-mail eller klikke ind på en falsk internetside, der ligner f.eks. bankens. Det kan ligne at mailen er afsendt fra et socialt medie, din bank, eller en person fra modtageres adressekartotek. Vis mere Luk

- Vi får at vide af vores kunder, at der bliver sendt falske filer ud, hvor de kan tjekke, om de er i risikozonen for at blive smittet med coronavirus, og hvordan de undgår det. Det er den mest udbredte måde, hvorpå hackerne får adgang til virksomheder og privatpersoners it-systemer, forklarer ekspert i IT-sikkerhed, Jesper Helbrandt til Ekstra Bladet.

- De her 'phishing mails' sender de bredt ud til så mange som muligt, de skal jo bare have en til at klikke.

Brug din sunde fornuft

Mediet BBC skriver også, at hackere foregiver at repræsentere Verdenssundhedsorganisationen (WHO). De sender et vedhæftet dokument, der specificerer, hvordan man kan forhindre coronavirussens spredning.

Men vedhæftningen indeholder ikke nogen nyttige råd, og inficerer i stedet computere med ondsindet software kaldet AgentTesla Keylogger.

Denne AgentTesla Keylogger registrerer hvert tastetryk, og sender det til hackeren. Det giver dem mulighed for at overvåge deres ofres bevægelse online og bruge deres privatoplysninger.

For at undgå denne fidus skal man være forsigtig med e-mails, der hævder at være fra WHO. Ser dine mails mystiske ud, er de sandsynligvis falske, og du skal lade vær med at klikke ind på dem.

